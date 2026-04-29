  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNA MODROST

Ko ranijo namesto podpirajo: narcističen starš pogosto potrebuje nadzor in pozornost

Od njega dobimo kritiko namesto razumevanja.
Pomembna je čustvena distanca, da zaščitimo sebe. FOTO: Karen Moskowitz/Getty Images
M. B. Z.
 29. 4. 2026 | 21:45
1:53
A+A-

Pričakujemo, da nas bodo starši razumeli, podprli in sprejeli. A narcističen starš potrebuje nadzor, pozornost in občutek, da ima vedno prav. To pomeni, da se pogovor hitro spremeni v napetost. Namesto razumevanja dobimo kritiko. Namesto podpore občutek, da nismo dovolj dobri. Kako reagirati? Prvi korak je boleč, a nujen: sprejeti, da ga ne moremo spremeniti. Lahko pa spremenimo sebe. Postavljanje meja je ključ. Kratko, jasno, brez dolgih razlag. In potem se tega držimo. Narcistična oseba bo mejo pogosto izzivala, a doslednost prinese spremembo.

Drugi korak je umik iz neskončnih razprav. Vsak odgovor, obramba le prilije olja na ogenj. Včasih je največja moč v tem, da ne reagiramo, ne vstopimo v igro, ki nas izčrpa. Od takšnega starša nikoli ne bomo dobili priznanja ali opravičila. Ko to sprejmemo, se lahko razbremenimo pričakovanja. Podporo začnemo iskati pri ljudeh, ki nas vidijo in slišijo.

Pomembna je čustvena distanca, da zaščitimo sebe. Njihove besede govorijo o njih, ne o naši vrednosti. Včasih moramo stike omejiti, kar ni sebičnost, ampak nuja. Odnos z narcističnim staršem namreč ni nekaj, kar bi lahko popravili, a ga lahko preživimo. Vprašanje pa je, koliko smo se pripravljeni žrtvovati, da ohranimo odnos – in kdaj je čas, da izberemo sebe.

Prvi korak je boleč, a nujen.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki