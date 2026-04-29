Ko ranijo namesto podpirajo: narcističen starš pogosto potrebuje nadzor in pozornost

Pričakujemo, da nas bodo starši razumeli, podprli in sprejeli. A narcističen starš potrebuje nadzor, pozornost in občutek, da ima vedno prav. To pomeni, da se pogovor hitro spremeni v napetost. Namesto razumevanja dobimo kritiko. Namesto podpore občutek, da nismo dovolj dobri. Kako reagirati? Prvi korak je boleč, a nujen: sprejeti, da ga ne moremo spremeniti. Lahko pa spremenimo sebe. Postavljanje meja je ključ. Kratko, jasno, brez dolgih razlag. In potem se tega držimo. Narcistična oseba bo mejo pogosto izzivala, a doslednost prinese spremembo.

Drugi korak je umik iz neskončnih razprav. Vsak odgovor, obramba le prilije olja na ogenj. Včasih je največja moč v tem, da ne reagiramo, ne vstopimo v igro, ki nas izčrpa. Od takšnega starša nikoli ne bomo dobili priznanja ali opravičila. Ko to sprejmemo, se lahko razbremenimo pričakovanja. Podporo začnemo iskati pri ljudeh, ki nas vidijo in slišijo.

Pomembna je čustvena distanca, da zaščitimo sebe. Njihove besede govorijo o njih, ne o naši vrednosti. Včasih moramo stike omejiti, kar ni sebičnost, ampak nuja. Odnos z narcističnim staršem namreč ni nekaj, kar bi lahko popravili, a ga lahko preživimo. Vprašanje pa je, koliko smo se pripravljeni žrtvovati, da ohranimo odnos – in kdaj je čas, da izberemo sebe.