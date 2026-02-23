Ko rečemo hvala, se premakne svet

V vsakdanjem vrvežu pogosto pozabimo na preprosto, a mogočno besedo – hvala. Pa vendar prav hvaležnost odpira vrata energijam, ki jih ne vidimo, a jih še kako čutimo. Ko se ustavimo in se zavestno zahvalimo, se v nas nekaj premakne. Srce postane mehkejše, misli jasnejše, korak lažji. Smo bitja energije. Kar oddajamo, to prejemamo. Ko godrnjamo, ko se pritožujemo, krepimo občutek pomanjkanja. Ko se zahvalimo – za zdravje, za streho nad glavo, za ljudi, ki nas obdajajo –, začnemo vibrirati drugače. Hvaležnost ni le vljudnost. Je odločitev. Je notranja drža, s katero vesolju sporočamo, da zaupamo toku življenja.

Kolikokrat se zbudimo in najprej pomislimo na skrbi? Kaj če bi dan začeli z mislijo, da smo hvaležni, da dihamo, da imamo novo priložnost? Tak trenutek spremeni našo naravnanost. Ne ker bi težave izginile, temveč ker jih laže nosimo. Hvaležnost nas prizemlji in hkrati dvigne. Spomni nas, da nismo sami in da je tudi v preizkušnjah skrit dar. Ko se zahvalimo za lekcije, rastemo. Ko se zahvalimo za ljubezen, jo množimo. Zato poskusimo, kaj se zgodi, če danes zavestno izberemo hvaležnost. Morda ne bomo spremenili sveta čez noč. A zagotovo bomo spremenili sebe. In prav tam se začne vsaka prava sprememba.