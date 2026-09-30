Ko se dnevi skrajšajo, marsikdo potrebuje več miru

Ko se dnevi skrajšajo in narava počasi utihne, mnogi začutimo, da potrebujemo več miru. Temni del leta nas vabi, da upočasnimo ritem, se odmaknemo od nenehnega hitenja in prisluhnemo sebi. V tradicijah številnih ljudstev je bil ta čas namenjen notranjemu čiščenju, zahvaljevanju in pripravi na nov začetek.

Zase lahko poskrbimo z majhnimi obredi, ki nam pomagajo ustvariti občutek povezanosti. Prižgemo svečo, uredimo prostor, namenimo nekaj minut tišini ali se odpravimo v naravo. Staroverska izročila so pogosto poudarjala spoštovanje dreves, vode, zemlje in naravnih ciklusov. Tudi danes nam lahko stik z naravo pomaga, da se znova počutimo kot del širše celote.

Astrologija temnejši del leta pogosto povezuje z obdobjem obračanja navznoter, ko namesto zunanjih dosežkov bolj poslušamo svoje občutke in notranje potrebe. Ne glede na to, ali verjamemo v vpliv zvezd ali ne, lahko ta čas razumemo kot priložnost za vprašanje: kaj želimo pustiti za seboj in kaj želimo negovati v prihodnje? V svetu, kjer nas vsak dan preplavljajo informacije, je včasih največji dar prav trenutek tišine. Ko upočasnimo, laže slišimo sebe.