Ko se dnevi skrajšajo, marsikdo potrebuje več miru

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Ko se dnevi skrajšajo in narava počasi utihne, mnogi začutimo, da potrebujemo več miru. Temni del leta nas vabi, da upočasnimo ritem, se odmaknemo od nenehnega hitenja in prisluhnemo sebi. V tradicijah številnih ljudstev je bil ta čas namenjen notranjemu čiščenju, zahvaljevanju in pripravi na nov začetek.
Zase lahko poskrbimo z majhnimi obredi, ki nam pomagajo ustvariti občutek povezanosti. Prižgemo svečo, uredimo prostor, namenimo nekaj minut tišini ali se odpravimo v naravo. Staroverska izročila so pogosto poudarjala spoštovanje dreves, vode, zemlje in naravnih ciklusov. Tudi danes nam lahko stik z naravo pomaga, da se znova počutimo kot del širše celote.
Astrologija temnejši del leta pogosto povezuje z obdobjem obračanja navznoter, ko namesto zunanjih dosežkov bolj poslušamo svoje občutke in notranje potrebe. Ne glede na to, ali verjamemo v vpliv zvezd ali ne, lahko ta čas razumemo kot priložnost za vprašanje: kaj želimo pustiti za seboj in kaj želimo negovati v prihodnje? V svetu, kjer nas vsak dan preplavljajo informacije, je včasih največji dar prav trenutek tišine. Ko upočasnimo, laže slišimo sebe.
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