Ko nas kdo prizadene, ko čutimo izdajo, ponižanje ali krivico, se v nas dvigne odpor. Ego kriči: Ne zasluži si moje ljubezni! In vendar globoko v sebi vemo, da se prav v tem skriva skrivnost svobode. Ljubiti svojega sovražnika ne pomeni odobravati njegovega dejanja, ampak osvoboditi sebe iz verig, ki nas vežejo na bolečino.

Ko sovražimo, dajemo energijo tistemu, kar nas rani. Naše misli, čustva in telo se zapletejo v težko vibracijo, ki nas vleče navzdol. Ljubezen je nasprotje te sile – je svetloba, ki raztaplja temo. Ko ljubimo tiste, ki so nas prizadeli, ne delamo tega zaradi njih, temveč zaradi sebe. S tem prekinemo krog trpljenja.

V duhovnem pogledu vsak človek, ki vstopi v naše življenje, nosi sporočilo. Tudi tisti, ki nas ranijo, so ogledala naših notranjih senc. Pokažejo nam, kje v sebi še nismo ozdravljeni, kje še nismo sprejeli sebe. Ko nekoga obsojamo, v resnici zavračamo del sebe, ki še kliče po ljubezni.

Zato je ljubezen do sovražnika vaja poguma. Zahteva, da stopimo nad čustvo in pogledamo širše. Da razumemo: vsak deluje po svoji zavesti, ranah in strahovih. Morda bi tudi mi na njegovem mestu naredili enako. Sočutje nas ne dela šibkih – dela nas svobodne.

Ljubimo tudi sovražnike

Ko se odločimo za ljubezen, spremenimo energijo. Kar je bilo temno, se začne mehčati. Srce, ki je bilo oklep, postane svetilnik. Ljubezen ne pomeni, da dovolimo zlorabo, ampak da ne nosimo več teže zamere. V praksi to pomeni, da si vzamemo trenutek, zapremo oči in si predstavljamo osebo, ki nas je ranila. Namesto da ji pošiljamo jezo, si rečemo: Vidim tvojo bolečino. Pošiljam ti svetlobo. Odpustim – ne zaradi tebe, ampak zaradi sebe. In začutimo, kako se srce mehča.

Svet se ne bo spremenil, dokler ne bomo spremenili pogleda nanj. Ljubezen do sovražnika je najvišja oblika duhovne zrelosti – ljubezen, ki presega ego in se dotakne našega bistva.

Ko ljubimo tudi tiste, ki nas ne ljubijo, se spomnimo, da smo vsi iz istega vira, iste svetlobe. In šele ko to razumemo, se resnično osvobodimo.