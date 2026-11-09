Ko se staro podre: kako nam ta lastnost lahko reši življenje

Življenje se nenehno spreminja, mi pa se pogosto oklepamo starega, znanega in varnega. Bojimo se izgub, novih začetkov in neznanega. Toda prav sposobnost prilagajanja je ena naših največjih psiholoških moči. Misel, da ne preživijo najmočnejši ali najpametnejši, temveč najbolj prilagodljivi, pogosto pripisujejo Charlesu Darwinu, čeprav gre za poznejšo razlago njegovih idej.

Prilagodljivost ne pomeni, da se moramo sprijazniti z vsem, kar nam življenje prinese. Pomeni, da znamo prepoznati, kdaj stari načini razmišljanja in delovanja ne delujejo več. Namesto da trmasto vztrajamo pri svojih pričakovanjih, poiščimo drugačno pot do cilja.

Psihološka prožnost nam pomaga sprejemati neprijetne občutke, ne da bi dovolili, da povsem usmerjajo naše odločitve. Ko se načrti podrejo, se lahko vprašamo: Kaj je v tej situaciji še vedno v mojih rokah? Kaj lahko spremenim in česa ne morem? Začnimo z malimi koraki. Poskusimo kaj novega, prisluhnimo drugačnemu mnenju in dopustimo možnost, da nimamo vedno prav. Predvsem pa se naučimo razlikovati med vztrajnostjo in trmo.

Biti prilagodljiv ne pomeni izgubiti sebe. Pomeni ostati zvest svojim vrednotam, a biti pripravljen spremeniti pot, po kateri jih uresničujemo. Včasih je največja moč prav v tem, da si dovolimo začeti znova.