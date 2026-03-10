Ko se svet zatrese, prižgimo notranjo luč

Vsi si želimo, da bi v najtežjih trenutkih ob sebi začutili nekoga, ki bi nas umiril, dvignil in nam tiho prišepnil, da bo vse dobro. Toda ta glas že nosimo v sebi. Včasih je komaj slišen, drugič prekrit s hrupom vsakdana, strahovi in utrujenostjo, a vedno prisoten. Ko se življenje zaplete in obstanemo na mestu, se lahko spremeni v naš kompas, oporo, prvi obliž za dušo.

Hitro nas odnese tok obveznosti. Tekamo od naloge do naloge, izpolnjujemo pričakovanja, a pri tem pozabimo nase. Takrat se začne naš notranji svet oglašati po svoje. Včasih kot nemir, drugič žalost, tretjič kot jeza. Toda če si upamo prisluhniti, bomo v vsakem občutku odkrili sporočilo. Ni vsako nelagodje sovražnik. Včasih nas bolečina opozarja, da smo zašli predaleč od svojega bistva. Ko začutimo, da smo prazni, se je vredno za hip ustaviti. Vprašajmo se, kaj nam v resnici manjka. Po čem hrepenimo? Včasih je odgovor preprost. Morda si želimo tišine, dotika, gibanja, ustvarjanja. Morda bi radi šli na dolg sprehod, spekli kruh, objeli nekoga ali za nekaj ur izginili iz sveta. V drobnih željah se pogosto skriva zemljevid nazaj k sebi.

Ko nas zajame žalost, je ni treba pregnati na silo. Lahko jo posedemo ob sebi in ji dovolimo, da spregovori. A hkrati si lahko pripravimo tudi drobne svetilnike. Prostor, predmet, vonj, pesem ali spomin, ki nas nežno vrnejo v občutek varnosti. Vsi potrebujemo male rituale, s katerimi si rečemo: tukaj smo, držimo se, nismo izgubljeni. Včasih zadošča skodelica toplega čaja. Drugič fotografija, ki nas spomni, da smo nekoč že preživeli težke čase. In da jih bomo tudi zdaj. Stres se ne naseli le v mislih, ampak tudi v telesu. Takrat je čas, da si priznamo, kaj nas izčrpava in brez slabe vesti izpustimo opravke, ki nam jemljejo moč, a nam ničesar ne dajejo. Šele ko odstranimo odvečno, lahko čutimo svoj ritem.

Ko svet okoli nas postane preglasen, si v temi prižgimo svojo notranjo luč. FOTO: Sylvia Becerra Gonzalez/Getty Images

Lahko nas je strah – pred odločitvijo, spremembo, neznanim. Del nas bi šel naprej, drugi bi se skril. Pomagajmo si z zaupanjem in malimi sidri, ki nas prizemljijo. Lahko je to znan vonj, nežna glasba, kamenček v žepu ali tiha misel, ki jo ponavljamo kot molitev: zmoremo, varni smo, pot se bo odprla. Ko to začutimo, se v nas prebudi moč.

Včasih ne potrebujemo odgovorov, ampak le dih. Mrzlo vodo na dlaneh. Odprto okno. Nekaj počasnih vdihov, da iz sebe izpihamo napetost. Kolikokrat pozabimo, da smo povezani z ritmom telesa, zemljo, vetrom, s svetlobo? Ko se vrnemo v telo, se vrnemo domov.

Nihče ne zmore vsega. Ni naša naloga, da nosimo ves svet. Naša naloga je, da ostanemo povezani s sabo. Negujemo stike, ki nas krepijo, si dovolimo počitek, poiščemo ljudi, ob katerih se nam srce ne zapira, ampak mehča. In da se, tudi ko pademo na dno, ne zapustimo.

Morda je v tem največja skrivnost notranje moči. Ne v popolnosti. Ne v tem, da nikoli ne omahnemo. Temveč v tem, da se vedno znova poiščemo. Da si v temi prižgemo svojo drobno luč. In da si, ko svet okoli nas postane preglasen, upamo prisluhniti najtišjemu glasu v sebi.