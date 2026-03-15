Ko si dovolimo tišino, lahko končno slišimo svoj notranji glas

V svetu, ki je poln hrupa, obvestil in nenehnega hitenja, postaja tišina prava redkost. Prav zato številni duhovni učitelji poudarjajo, da je prav tišina eden najmočnejših načinov, kako se znova povežemo s sabo. Ko se ustavimo in si dovolimo trenutek brez zunanjega hrupa, se začne dogajati nekaj zanimivega. Naše misli se postopoma umirijo, dihanje postane počasnejše, telo se sprosti. V takih trenutkih lahko prvič po dolgem času zares začutimo, kaj se dogaja v nas.

Tišina ne pomeni praznine. Nasprotno – pogosto prav v tišini pridejo najjasnejše ideje in občutki. Kot da notranji glas končno dobi prostor, da ga slišimo. Mnogi pravijo, da takrat lažje razumemo tudi svoje odločitve in odnose. Zato duhovne tradicije že stoletja poudarjajo pomen umiritve, meditacije in počasnosti. Ni treba, da za to odidemo daleč. Včasih je dovolj že nekaj minut v naravi, globok vdih ali trenutek, ko odložimo telefon. Morda prav v takih drobnih trenutkih odkrijemo, da je tišina v resnici prostor, kjer se začne notranji mir.