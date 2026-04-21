ASTRO

Ko Sonce vstopi v bika: preverite, kaj vam prinaša

Če je bila sezona ovna v znamenju pobud, poguma in tekmovalnosti, nas je obdobje bika pozvalo k upočasnitvi, prizemljitvi in uživanju.
FOTO: Dmytro Buianskyi Getty Images
N. P.
 21. 4. 2026 | 14:41
Z 20. aprilom 2026 je Sonce zapustilo dinamično in ognjevito znamenje ovna ter vstopilo v mirnejše vode zemeljskega bika. Ta prehod je prinesel opazno spremembo v kozmični energiji. Če je bila sezona ovna v znamenju pobud, poguma in tekmovalnosti, nas je obdobje bika pozvalo k upočasnitvi, prizemljitvi in uživanju v sadovih našega dela. Kot fiksno zemeljsko znamenje bik prinaša stabilnost, ki jo potrebujemo, da ideje, zasnovane zgodaj spomladi, spremenimo v konkretna in otipljiva dejanja.

Osnovne lastnosti: moč, ki izvira iz miru

Biku vlada Venera, planet ljubezni, lepote in vrednot, zato so ljudje, rojeni v tem znamenju, znani po svoji čutnosti in ljubezni do estetike. Njihova narava je trdna in praktična; so posamezniki, na katere se vedno lahko zanesemo. Za razliko od nemirnih dvojčkov ali impulzivnih ovnov biki prisegajo na varnost in znane poti. So mojstri potrpežljivosti, sposobni dolga leta vztrajati pri istem cilju, dokler v svojem trudu vidijo smisel in materialno korist. Njihov pogled na svet je realen, saj ne gradijo gradov v oblakih, temveč trdne temelje na tleh.

Energija bika je gosta in neomajna. Kaže se skozi neverjetno vzdržljivost in odpornost na zunanje pritiske. Ko se druga znamenja pod stresom zlomijo, bik preprosto nadaljuje, korak za korakom. Ta energija ni eksplozivna, temveč usmerjena v rast in ohranjanje. V vsakdanjem življenju se to pogosto izraža kot potreba po lastništvu in varnosti, pa naj gre za nepremičnine ali prihranjen denar. Bikova največja moč je hkrati lahko tudi njegova šibkost: ko enkrat zavzame stališče, ga je zaradi njegove pregovorne trmoglavosti skoraj nemogoče premakniti.

FOTO: Luckybusiness Getty Images/istockphoto
FOTO: Luckybusiness Getty Images/istockphoto

Zvestoba in delovna etika

V ljubezni bik išče zvestobo in fizično bližino. Kot hedonist čustva doživlja z vsemi čutili; zanj ljubezen niso le besede, temveč skupni obroki, dotiki in občutek zavetja. V odnosih išče mir in predvidljivost, ko pa enkrat vzpostavi zaupanje, ostane ob ljubljeni osebi do konca. Njegova posestniška narava običajno izvira iz globoke potrebe po čustveni varnosti.

Na poslovnem področju je bik sinonim za močno delovno etiko. Medtem ko nekatere žene status, bik dela za udobje in luksuz. Je metodičen in redko dela napake, saj ne hiti. Raje bo desetkrat preveril dokumentacijo kot pa oddal polovičen izdelek. Čeprav se težje prilagaja hitrim spremembam in inovacijam, je v času kriz nepogrešljiv zaradi svoje hladne glave in preverjenih metod.

Kaj nam prinaša to obdobje?

Obdobje, ki se je začelo 20. aprila, nam je prineslo kolektivno olajšanje in priložnost za ponovni stik z realnostjo. Pričakujemo lahko upočasnitev življenjskega tempa ter večji poudarek na materialnih vprašanjih in osebnih financah. To je idealen čas za dolgoročne naložbe, urejanje doma ali začetek projektov, ki zahtevajo natančnost. Energija bika nas spodbuja, da cenimo tisto, kar že imamo, namesto da nenehno hitimo za nemogočimi cilji. V tem času bo v ospredju uživanje v umetnosti, dobri hrani in naravi, kar nam bo pomagalo učvrstiti temelje brez odvečne drame.

16:07
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE NA LETALIŠČIH

Tik pred počitnicami Slovenija ostala še brez te letalske povezave, leti odpovedani, potniki obupani

Tudi Flaydubai, ki bi moral povezavo med Dubajem in Ljubljano ponovno vzpostaviti 1. maja, je datum premaknil na poznejši čas.
21. 4. 2026 | 16:07
15:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRVAVO

V stanovanju v prestolnici trupla treh moških, bili so umorjeni. To je osumljenec, ki je še na begu (FOTO)

V družinski hiši se je najprej spravil na mamo. Družina je primer prijavila policiji, nakar so odkrili tudi krvavi zločin v Podgorici.
21. 4. 2026 | 15:35
15:12
Novice  |  Slovenija
BURNO

Ste videli, kako brutalno se je spravila na Stevanovića? Svoboda medtem takole nad sklep, s katerim so ga izvolili za šefa parlamenta (VIDEO)

Predsednik DZ je razkril, da sta bili pri glasovanju za podpredsednika parlamenta glasovnici označeni, na eni igrica tri v vrsto, na eni peterokraka zvezda.
21. 4. 2026 | 15:12
15:11
Bulvar  |  Tuji trači
ŠOKANTNA IZPOVED

Žena znanega voditelja preživljala pekel: oče jo je leta in leta spolno zlorabljal

34-letna podjetnica je v preteklosti že omenjala, da je bil njun odnos težaven, vendar o sami naravi zlorab do zdaj ni govorila.
21. 4. 2026 | 15:11
15:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIJAN ZA VOLAN

Pijan voznik ignoriral modre luči in sireno, vozil vse do počivališča Lom

Ponoči, okoli 1. ure, so prejeli prijavo o nevarni vožnji voznika črnega avtomobila, ki je med Razdrtim in Postojno močno vijugal po cesti.
21. 4. 2026 | 15:07
15:00
Lifestyle  |  Stil
NA VRTU

Za sočne in zdrave plodove: ob paradižnik posadite to rastlino

Obstaja povsem preprost in naraven način za izboljšanje zdravja paradižnikov.
21. 4. 2026 | 15:00

