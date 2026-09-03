Pluton v astrologiji povezujemo z globoko transformacijo, izgubo, močjo, nadzorom in ponovnim rojstvom. Njegovo delovanje pogosto začutimo, ko kaj, česar smo se dolgo oklepali, ne more več ostati enako. Lahko gre za odnos, način življenja, prepričanje ali celo predstavo, ki smo jo imeli o sebi.

Pluton nas vodi k stvarem, ki jih običajno raje skrivamo. Sooča nas s strahovi, ljubosumjem, potrebo po nadzoru, navezanostmi in potlačenimi čustvi. Zaradi tega so njegova obdobja lahko intenzivna, vendar imajo pomemben namen: pokažejo nam, kaj v našem življenju ni več pristno.

Ko poskušamo spremembo preprečiti, lahko občutimo še večji pritisk. Ko sprejmemo, da se nekaj zaključuje, se odpre prostor za novo. Pluton nas uči, da prava moč ni v tem, da nadzorujemo vse okoli sebe, temveč da zmoremo ostati v stiku s seboj tudi takrat, ko se življenje spreminja. Nekaj mora v simbolnem smislu umreti, da se lahko rodimo drugačni, bolj zavestni in bliže sebi.