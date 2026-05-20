Ko svet postane prehiter: kako se spopasti s tesnobo

Včasih nas ne prestraši en sam dogodek, ki se je zgodil v svetu. Prestraši nas vse skupaj in to, da se spremembe sploh ne nehajo. Vsak mesec imamo novo svetovno krizo ali vojno, krizno žarišče. Hitrost sprememb, novice, negotovost, občutek, da se svet premika prehitro in komaj lovimo sapo. Da ni več varen kraj in da smo v njem ogroženi. Takrat se lahko v nas naseli tesnoba. Telo je napeto, misli nam bežijo v najhujše scenarije, v prsih nas tišči. Kot bi bili ves čas na preži, kaj nas bo doletelo.

A če se počutimo ogroženo v tem novem, nepredvidljivem svetu, to še ne pomeni, da smo šibki ali da je kaj narobe z nami. Pomeni, da naš živčni sistem išče varnost. Ko se tako znajdemo v vrtincu neprijetnih občutkov in lovimo sapo, v glavi pa se nam vrtijo neprijetni scenariji, ki jih napleta naš um, si najprej pomagamo z dihom. Ko nas zagrabi nemir, potrebujemo odmik od dogajanja in trenutek zase. Usedimo se, položimo si roko na trebuh in izdihnimo počasneje kot vdihnemo. Preproste dihalne vaje pri stresu, tesnobi in paniki izvajamo kjer koli, največ koristi imamo, če vadimo redno.

Potem se prizemljimo. Poglejmo okoli sebe. Kaj vidimo? Kaj slišimo? Česa se lahko dotaknemo? Ko se vrnemo v sobo, v telo, v tukaj in zdaj, strah izgubi nekaj moči nad nami. S tem si lahko pomagamo pri tesnobi, stresu in občutku preplavljenosti z vsem. Pomagajo nam tudi vprašanja, ki si jih postavljamo. Ali je to, kar čutimo, dejstvo ali strah? Kaj vemo zagotovo? Kaj lahko naredimo danes, v naslednji uri, naslednjih desetih minutah? Ne rešujemo vsega sveta. Načrtujemo samo svoj naslednji korak in ne glejmo predaleč v prihodnost.

Duhovne tehnike nam lahko dajo sidro. Molitev, meditacija, tišina, sprehod v naravi, hvaležnost ali občutek, da nismo sami, nas lahko spomnijo, da obstaja nekaj večjega od trenutnega nemira. Ni treba, da imamo popolne odgovore. Včasih je dovolj, da si priznamo, da nas je strah. V tem času si moramo pazljivo odmerjati novice. Ni nam treba ves dan vzdrževati panike. Izberimo zanesljive vire, določimo čas za informacije in potem odstranimo zaslon. Naš mir ni sebičnost. Je pogoj, da lahko trezno razmišljamo.

Največjo moč ima rutina: spanec, hrana, gibanje, pogovor z nekom, ki nas ne straši dodatno. Svet se morda ne bo takoj umiril. Mi pa lahko v sebi ustvarimo prostor, v katerem ni vse vojna, grožnja in konec. Če tesnoba traja, nas ovira pri spanju, delu ali odnosih, poiščimo strokovno pomoč. Novi svet nas lahko prestraši. A ni nujno, da nas zlomi. Ko umirimo telo, omejimo hrup, poiščemo oporo in se vrnemo k sebi, sredi negotovosti izberemo življenje.