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Ko te Luna v strelcu vleče v svet: svoboda, ljubezen in odgovornost

Svoboda nam pomeni vse, naš optimizem je nalezljiv. Verjamemo, da bo na koncu vse dobro.
Z Luno v strelcu radi nenehno odkrivamo nove kraje. FOTO: Andrea Comi/Getty Images
Z Luno v strelcu radi nenehno odkrivamo nove kraje. FOTO: Andrea Comi/Getty Images
M. B. Z.
 3. 11. 2026 | 20:10
3:37
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Kadar imamo Luno v strelcu, nas življenje nenehno vabi k novim dogodivščinam. Težko ostanemo na enem mestu in pri miru, radi raziskujemo svet in verjamemo, da se tudi za največjimi težavami skriva kaj dobrega. Toda naša potreba po svobodi in iskrenost imata tudi svojo ceno. V astrologiji Luna razkriva naš čustveni svet, notranje potrebe in način, kako se odzivamo na življenjske preizkušnje. Če imamo Luno v ognjenem znamenju strelca, nas zaznamujejo optimizem, radovednost in želja po nenehnem odkrivanju novega. Našemu znamenju vlada Jupiter, planet širjenja obzorij, priložnosti in obilja, zato v življenju pogosto vidimo več možnosti kot ovir.

Naša največja moč je sposobnost, da tudi v težkih trenutkih ohranimo upanje in optimizem. Če nas življenje spravi na kolena, se obupu ne predajamo dolgo. Poiščemo razlog za smeh, novo priložnost ali cilj, ki nas znova požene naprej. S svojim navdušenjem znamo dvigniti razpoloženje tudi drugim. Radi se družimo, spoznavamo zanimive ljudi in izmenjujemo različne zamisli. Privlačijo nas potovanja, tuje kulture, filozofija in duhovnost. Svet se nam zdi prevelik in preveč zanimiv, da bi vse življenje vztrajali pri enakih navadah ali ostali doma in ga opazovali samo od daleč. Toda prav tu se skriva tudi naša šibkost. Hitro se namreč navdušimo nad novim projektom, še preden dokončamo prejšnjega. Dolgčas težko prenašamo, potrpežljivost ni vedno naša najmočnejša lastnost. Včasih najprej ukrepamo, šele potem razmišljamo o posledicah.

Smo eno najbolj optimističnih znamenj zodiaka. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images
Smo eno najbolj optimističnih znamenj zodiaka. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images

Ko nekaj čutimo, to običajno povemo naravnost. Ne maramo pretvarjanja, prikrivanja in zapletenih čustvenih igric. Naša odkritost je lahko osvežujoča, vendar lahko z nepremišljeno besedo koga tudi prizadenemo. Svoja prepričanja odločno zagovarjamo, še posebno kadar gre za vprašanja pravičnosti in osebne svobode. Naučiti se moramo, da ni treba vsake misli takoj izreči, kajti včasih z nekaj taktnosti dosežemo precej več. 

V ljubezni potrebujemo prostor za dihanje. Če nas želi partner nadzorovati ali omejevati, se začnemo umikati. Ljubezen nam veliko pomeni, vendar nočemo izgubiti svoje neodvisnosti. Najbolje se počutimo ob človeku, ki nas spodbuja k raziskovanju, se z nami smeji in nas zna presenetiti z zanimivim pogovorom. V odnosih smo praviloma velikodušni, topli in igrivi. Radi razveseljujemo bližnje, vendar nas rutina hitro začne dušiti. Potrebujemo občutek, da skupaj rastemo in da se pred nami odpirajo vedno nove možnosti.

Tudi v družini želimo ohraniti sproščenost. Otroke spodbujamo k radovednosti in jim poskušamo pokazati, da neuspeh še ne pomeni konca sveta. Paziti moramo, da svojih življenjskih prepričanj ne vsiljujemo drugim. Naša največja življenjska lekcija je najti ravnovesje med svobodo in odgovornostjo. Ko se naučimo vztrajati tudi takrat, ko začetno navdušenje mine, lahko svojo neizmerno energijo usmerimo v nekaj trajnega. Svet bomo vedno želeli raziskovati, a največ pridobimo, ko ugotovimo, da za pravo pustolovščino ni treba nenehno bežati drugam.

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