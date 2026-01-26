  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSAKA SODBA ZAREŽE TUDI V NAS

Kolikokrat nekoga ocenimo, še preden slišimo njegovo zgodbo?

Ko obsojamo, svojo pozornost prilepimo na tujo izkušnjo. Pozornost je most, po katerem energija potuje.
Ko začutimo, da bi radi sodili, naredimo tri počasne vdihe in si rečemo: To ni moja energija. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Ko začutimo, da bi radi sodili, naredimo tri počasne vdihe in si rečemo: To ni moja energija. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
M. B. Z.
 26. 1. 2026 | 05:41
1:40
A+A-

Kolikokrat nekoga ocenimo, še preden slišimo njegovo zgodbo? En pogled, ena objava, en stavek – in naš notranji sodnik že dela. Zdi se nedolžno, ker tega ne izrečemo na glas. A s sodbo se energijsko povežemo z virom, ki ga sodimo. Ko obsojamo, pozornost prilepimo na tujo izkušnjo. Pozornost je most, po katerem energija potuje. Če je čustvena vibracija druge osebe nizka – polna jeze, strahu, zamer ali obupa –, se lahko ujamemo vanjo, kot bi stopili v tujo meglo. S tem nezavedno znižamo svojo energijo. In ko v glavi premlevamo tujo situacijo in jo začinimo z ocenami, naš um pogosto ne loči med resničnim in namišljenim. Telo dobi signal, kot da se to dogaja nam, tu in zdaj.

Pozorni bodimo na opravljanje. Opravljanje je energijski odtok, ki se preobleče v 'saj samo povem'. Z njim hranimo tujo zgodbo v svojem polju. In plačamo z lastnim mirom. Ko drugemu dovolimo, da ima svojo izkušnjo, mu ne vzamemo dostojanstva – in sebi ne moči. Izberemo sočutje brez vpletanja. Ko začutimo, da bi radi sodili, naredimo tri počasne vdihe in si rečemo: To ni moja energija. Če se nas ne tiče, se ne vmešavamo, ker je naša pozornost dragocena.

Več iz teme

energijasodbaobsojanjeduhovni nasvet
ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 07:35
07:35
Šport  |  Odmevi
SP V POLETIH

Kontrolor opreme brez milosti nad Prevca: Ne, ne, ne! (VIDEO)

Posnetki in izjave razkrivajo zakulisje škandala, zaradi katerega je Domen Prevc ostal brez nastopa na ekipni tekmi, Slovenija pa brez možnosti za boj za naslov oz. medaljo.
26. 1. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
Odprta kuhinja26. 1. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
POSLOVNILNI KONCERT

Kvintet zapel zadnjič

Člani vokalnega kvinteta Klopotec Kapela so odpeli poslovilni koncert
26. 1. 2026 | 07:25
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
STARI ZNANEC POLICIJE

Posilstvo v Izoli? Stari znanec policije naj bi spolno napadel žensko

Poteka predkazenski postopek.
26. 1. 2026 | 07:05
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Skrb vzbujajoči rezultati raziskave Inštituta za nutricionistiko: v šumečih tabletah premalo vitamina D

Nekateri izdelki vsebovali le četrtino pričakovane količine.
26. 1. 2026 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki