Koncept duhovnega vrta, ki nas preplavi z občutkom miru

Na duhovnem vrtu se nam zdi, kot da zunanji svet izgine. Ostane le nežno šepetanje narave. Duhovni vrt je sveti prostor, kjer se zabriše meja med človekom in naravo ter kjer si duša lahko končno oddahne.

Pri oblikovanju duhovnega vrta so možnosti skoraj neskončne. Ni enega samega pravila, ki bi veljalo za vse, saj je vsak tak vrt edinstven odsev človekove duše. Ni pomembno, ali imamo na voljo majhen balkon, domače dvorišče ali skupnostni vrt – ključno je, da ustvarimo prostor, ki se ujema z našim notranjim svetom. Ena najlepših lastnosti duhovnega vrta je njegova prilagodljivost. Vanj lahko vključimo osebne elemente, ki imajo za nas poseben pomen: kip duhovnega voditelja, vetrni zvonček, katerega zvok nas pomirja, rastlino s simbolno vrednostjo. Lahko ustvarimo meditacijski krog, labirint ali vijugasto pot, ki vabi k razmišljanju. Najpomembneje je, da prisluhnemo intuiciji in ustvarimo prostor, ki se nam zdi pristen.

Vanj lahko vključimo osebne elemente, ki imajo za nas poseben pomen.

Elementi, o katerih je dobro razmisliti, so najprej rastline. V osnovi velja, da izberimo tiste, ki nas nagovarjajo – aromatična zelišča, cvetoče grmovnice ali zimzelene rastline, ki vrtu dajejo strukturo vse leto. Vključimo lahko tudi rastline z duhovnim pomenom, na primer žajbelj ali sivko, ki slovita po pomirjujočih lastnostih. Rastline različnih višin in tekstur, od visokih trav do nizkih mahov, bodo vrtu dodale globino in razgibanost. Če nameravamo v svojem duhovnem vrtu preživljati več časa, je udobno sedišče zelo pomemben del prostora. Klop, ležalnik ali vrtni stol lahko ustvarijo prijeten kotiček za razmišljanje, meditacijo ali tiho opazovanje narave.

Ena najlepših lastnosti duhovnega vrta je njegova prilagodljivost. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Izberimo materiale, ki se ujemajo s slogom vrta. Lesena klop bo ustvarila naraven videz, kovinski stol lahko deluje bolj sodobno. Pomembno je, da sedišče postavimo na mirno mesto, stran od motečih dejavnikov. Dodamo lahko posebne elemente. Vzdušje lahko obogatimo z vodnimi fontanami, kipi ali vetrnimi zvončki. Ti elementi delujejo tako vizualno kot zvočno. Vodni motivi, na primer fontana ali majhen potoček, ustvarjajo pomirjujoče zvoke, kipi lahko odražajo naša osebna prepričanja ali temo vrta. Vetrni zvončki, zvonovi in drugi zvočni dodatki prostoru dodajo nežne melodije ter še okrepijo občutek miru. Pri ustvarjanju duhovnega vrta lahko razmislimo tudi o tem, da lahko vodni motivi – majhen potoček, ribnik, fontana ali ptičja kopel – ustvarijo pomirjujoče zvoke in sproščeno vzdušje. Kipi in skulpture lahko odražajo naša osebna prepričanja. To je lahko kip duhovnega voditelja, Bude, Device Marije, manjša votlina ali skulptura, navdihnjena z naravo. Vetrni zvončki, zvonovi ali drugi zvočni elementi lahko vrtu dodajo nežno, melodično ozadje. Vključimo lahko tudi stvari, ki nam veliko pomenijo – najljubši citat, umetniško delo ali predmet, ki ga doživljamo kot svetega.