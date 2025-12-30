Končno njihov čas: astrološka znamenja, ki jih čaka obetaven začetek leta

Že s prvimi minutami leta 2026 bodo tri astrološka znamenja vstopila v obdobje prebujenja, ki jim bo preoblikovalo življenje. Kot bi jim vesolje sporočalo, da so dovolj dolgo čakali in da je končno nastopil njihov čas. Za to bodo zaslužne močne kozmične energije. Pluton, planet globoke preobrazbe, vstopa v vizionarskega vodnarja in sproža spremembe. Uran ruši zastarele strukture in odpira vrata novim možnostim, Neptun v ribah pa spodbuja duhovno zdravljenje in čustveno jasnost. To so tri astrološka znamenja, ki bodo v prvih treh mesecih leta 2026 doživela popolno notranjo preobrazbo:

Tehtnica

Tehtnice se bodo na začetku leta znova učile postavljati sebe na prvo mesto. V zadnjih mesecih ali celo letih so pogosto izgubljale mejo med potrebami drugih in lastnimi željami. Ko bodo prvi meseci leta 2026 tekli naprej, jim bo vesolje tiho, a jasno sporočilo, da je bilo dovolj prilagajanja. Zdaj je čas, da dajo prednost sebi. V tem obdobju se bodo vračale k svojemu bistvu. Pluton se povezuje z Venero, njihovim vladajočim planetom, in skupaj ustvarjata pogoje za pomembno notranjo spremembo. Ta vpliv bo tehtnice spodbudil k novi opredelitvi kdo so, ko odpadejo vloge, pričakovanja in potreba po nenehnem ugajanju.

FOTO: Gettyimages

Januar prinaša tiho, a močno prebujenje. Rojeni v tem znaku bodo začeli opažati, kako pogosto svoje želje potiskajo v ozadje. To spoznanje bo prvi korak k ponovni vzpostavitvi notranjega ravnovesja in čustvene svobode. Februar v njihovo življenje prinaša nove ljudi, ki jih bodo cenili zaradi avtentičnosti in ne zaradi prilagodljivosti. Hkrati se bodo razkrili odnosi, ki temeljijo na enostranskem dajanju ali kompromisih, ki tehtnice izčrpavajo. Marca se bodo te dokončno povezale s svojim pravim jazom. Občutile bodo novo moč, samozavest in notranji mir ter dojele, da ljubezen do sebe ni sebičnost, temveč spoštovanje lastnega dostojanstva in čustvene resnice.

Strelec

Strelce je leto 2025 oblikovalo na globoke in pogosto zahtevne načine. Poslovili so se od sanj, ki niso bile njihove, in od iluzij, ki niso več ustrezale osebi, v katero so zrasli. Zdaj se kozmični tokovi obračajo. Notranji kompas se znova poravnava, njihov značilni notranji ogenj pa bo končno ponovno zažarel. Jupiter, njihov vladajoči planet, se bo harmonično povezal z Uranom, kar bo ustvarilo izjemno spodbudno obdobje za nove začetke, rast in uresničevanje ambicioznih ciljev. Po dolgem obdobju učenja in preizkušenj prihaja občutek, da so pripravljeni na vse, kar jim je namenjeno. Januar jim obljublja nove ideje in priložnosti, februar napredek na projektih ali v odnosih, marec pa globoko notranje spoznanje: ne bo jim več treba stremeti k temu, kar bi radi bili, to so že postali.

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

Bik

Biki si bodo v prvih mesecih leta 2026 upali storiti nekaj, kar so nekoč imeli za nemogoče. Pred njimi je eno najbolj prelomnih obdobij v zadnjih letih. Uran, planet prebujenja in sprememb, se opazno premika skozi njihovo astrološko znamenje in prebuja dele osebnosti, ki so dolgo čakali na izražanje. Prinaša pogum za korake, o katerih so morda dolgo sanjali, a si jih niso upali narediti. Spremembe se bodo lahko pokazale v karieri, domu ali odnosih. Biki bodo jasno začutili, da varnost nima prave vrednosti, če jim preprečuje osebno rast. Januar jim bo prinesel nežen, a opazen notranji nemir. Februar bo okrepil njihovo potrebo po spremembi in jim v življenje pripeljal nove ljudi ter priložnosti. Marec bo postal mesec sprememb, čas za konkreten korak, ki bo spremenil vse. Ne iz strahu, temveč iz globoke notranje resnice. Ta odločitev bo odprla novo poglavje, njihovo življenje bo bolj uravnoteženo in bolj pristno kot kdajkoli prej, piše glossy.rs.