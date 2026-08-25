  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRE NOVICE

Konec avgusta se trem astrološkim znakom obeta finančni zasuk

Denar ne bo nujno prišel nenadoma ali v ogromnih zneskih, temveč ...
FOTO: Deagreez Getty Images
FOTO: Deagreez Getty Images
N. P.
 25. 8. 2026 | 06:00
1:50
A+A-

Konec avgusta za mnoge pomeni preštevanje stroškov in razmišljanje, kako finančno izpeljati mesec do naslednje plače. Vendar pa bi po astroloških napovedih bike, device in kozoroge kmalu lahko doletelo finančno olajšanje. Denar ne bo nujno prišel nenadoma ali v ogromnih zneskih, temveč skozi nove poslovne priložnosti, vrnjene dolgove ali končno poplačilo za preteklo trdo delo.

Bikom se bo obrestovalo nekaj, v kar že dlje časa vlagajo svoj trud. Lahko gre za dodatno delo, dogovor, ki je dolgo visel v zraku, ali pa denar, na katerega so že skoraj pozabili. Pozorni naj bodo tudi na priložnosti, ki na prvi pogled ne delujejo spektakularno, saj se manjši stranski zaslužek ali poslovna ponudba lahko izkažeta za precej bolj vredna, kot se zdi na začetku.

Device vstopajo v svoje obdobje, konec avgusta pa jim prinaša občutek, da znova prevzemajo nadzor nad pomembnimi področji življenja, predvsem nad financami. Obetajo se dobre novice glede službe, pogajanj ali projektov, v katere so vložile veliko časa. Nekaterim se bo ponudila priložnost za dodatni zaslužek, druge pa bodo končno dočakale potrditev, ki jo že dalj časa pričakujejo.

Kozorogi raje gradijo postopoma, kot da bi se zanašali na nenadno srečo, in prav takšen pristop jim bo zdaj prinesel rezultate. Zadnji dnevi avgusta lahko prinesejo pogovor o višjem plačilu, novo poslovno zadolžitev ali vračilo denarja, ki jim pripada. Za nekatere bo dobra novica povsem praktične narave, saj jih čaka nepričakovano manjši strošek ali priložnost za ugodnejši nakup načrtovanih stvari.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

astrologijahoroskopastrološka znamenjafinancestroškidevicabikkozorogzaslužekposlovne priložnosti
ZADNJE NOVICE
08:25
Bulvar  |  Domači trači
LA LAKERSI SE POSLAVLJAJO OD SLOVENIJE

Kakšno naključje! Dončić v ljubljanski porodnišnici spoznal svojega malega soimenjaka (VIDEO in FOTO)

Zvezdniki so razveseljevali otroke, slovenski as pa je pripravil posebno presenečenje za novopečeno mamico Majo.
25. 8. 2026 | 08:25
08:25
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

En pečen piščanec, tri različna kosila: tako ga porabimo do zadnjega koščka

Piščanec je lahko veliko več kot nedeljsko kosilo, saj lahko, če ga že pred peko pripravimo z dobrim načrtom, iz enega kosa pripravimo kar tri povsem različne jedi.
Kaja Berlot25. 8. 2026 | 08:25
08:15
Novice  |  Svet
OBISK V UKRAJINI

Aleš Musar v Kijevu: doživel opozorila pred napadi in kruto vsakdanjost vojne (FOTO

Aleš Musar se je v Kijevu udeležil vrha prvih dam in gospodov.
Nina Čakarić25. 8. 2026 | 08:15
08:09
Novice  |  Svet
NA KITAJSKEM

Knjigarna kot iz vesolja ali sveta Harryja Potterja

Trgovina v Huaianu izstopa z nenavadno arhitekturo.
25. 8. 2026 | 08:09
07:35
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Oblak v bran Alvarezu, Šeško povsem anonimen proti novincem iz Hulla

Atletico Madrid je z igralcem manj iztržil točko.
25. 8. 2026 | 07:35
07:25
Bulvar  |  Domači trači
MISS WORLD

Miss Slovenije odpotovala v Vietnam

Amadea Zupan odhaja na svetovni izbor Miss World, kjer bo med drugim predstavljala slovensko kulturno dediščino.
25. 8. 2026 | 07:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki