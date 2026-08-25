Konec avgusta se trem astrološkim znakom obeta finančni zasuk

Konec avgusta za mnoge pomeni preštevanje stroškov in razmišljanje, kako finančno izpeljati mesec do naslednje plače. Vendar pa bi po astroloških napovedih bike, device in kozoroge kmalu lahko doletelo finančno olajšanje. Denar ne bo nujno prišel nenadoma ali v ogromnih zneskih, temveč skozi nove poslovne priložnosti, vrnjene dolgove ali končno poplačilo za preteklo trdo delo.

Bikom se bo obrestovalo nekaj, v kar že dlje časa vlagajo svoj trud. Lahko gre za dodatno delo, dogovor, ki je dolgo visel v zraku, ali pa denar, na katerega so že skoraj pozabili. Pozorni naj bodo tudi na priložnosti, ki na prvi pogled ne delujejo spektakularno, saj se manjši stranski zaslužek ali poslovna ponudba lahko izkažeta za precej bolj vredna, kot se zdi na začetku.

Device vstopajo v svoje obdobje, konec avgusta pa jim prinaša občutek, da znova prevzemajo nadzor nad pomembnimi področji življenja, predvsem nad financami. Obetajo se dobre novice glede službe, pogajanj ali projektov, v katere so vložile veliko časa. Nekaterim se bo ponudila priložnost za dodatni zaslužek, druge pa bodo končno dočakale potrditev, ki jo že dalj časa pričakujejo.

Kozorogi raje gradijo postopoma, kot da bi se zanašali na nenadno srečo, in prav takšen pristop jim bo zdaj prinesel rezultate. Zadnji dnevi avgusta lahko prinesejo pogovor o višjem plačilu, novo poslovno zadolžitev ali vračilo denarja, ki jim pripada. Za nekatere bo dobra novica povsem praktične narave, saj jih čaka nepričakovano manjši strošek ali priložnost za ugodnejši nakup načrtovanih stvari.