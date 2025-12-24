  • Delo d.o.o.
HOROSKOP

Konec decembra: spektakel za štiri astrološke znake

Nekaterim bodo zadnji dnevi decembra izjemno naklonjeni.
M. Fl.
 24. 12. 2025 | 06:00
2:46
A+A-

Zadnji dnevi decembra prinašajo nove priložnosti za tiste, ki so vajeni sami krojiti svojo usodo. To bo zanje  čas, ko se bodo zvezde poravnale in bodo pozitivno vplivale na vse, ki bodo pripravljeni sprejeti izzive in izkoristiti priložnosti, ki jim jih ponuja življenje. Kateri astrološki znaki bodo imeli največ sreče, razkriva astrologinja Tamara Globa.

Oven

Oven bo v tem obdobju še posebej osredotočen na nove cilje, predvsem na področju dela in športnih aktivnosti. Pozornost do detajlov, skrbno načrtovanje in jasno postavljanje prioritet lahko prinese ne le takojšnje rezultate, ampak tudi dolgoročen uspeh. To bo čas globokih sprememb, ki jih lahko ovni, če ste pripravljeni ukrepati premišljeno in samozavestno, obrnete v svojo korist.

Bik

Biki lahko pričakujete, da bo konec decembra posebej ugoden za nove podvige, zlasti na področju potovanj, druženja in zabave. To bo odličen čas za začetek ustvarjalnih ali poslovnih projektov. Ne bojte se tvegati, le premišljeni bodite in sreča bo na vaši strani. Poleg tega bo vaše razpoloženje optimistično, kar vam bo pomagalo pri socialnih stikih in snovanju novih prijateljstev ali drugih odnosov.

Rak

Raki boste imeli v izteku decembra priložnosti za napredek pri prihodnjih podvigih. Čaka vas obdobje učenja in profesionalnega razvoja: nova znanja, pridobljena v tem času, lahko pomembno spremenijo vaše življenje in odnose z drugimi. Težite k sodelovanju,  vaša prizadevanja, da pomagate prijateljem in znancem, bodo nagrajena z ljubeznijo in podporo. Poleg tega se bo vaše čustveno ravnovesje izboljšalo, kar bo olajšalo reševanje vsakodnevnih izzivov.

Tehtnica

Tehtnice boste v zadnjih dneh leta dobile nove finančne perspektive. Ne zamudite priložnosti za investicijo v nekaj novega, naj bo to stanovanje ali nakit, izdatki lahko prinesejo nepričakovano korist. Bodite pozorni na priložnosti, ki se lahko pojavijo iz nepričakovanih virov, pogosto se ravno tam skriva sreča. Poleg tega boste v tem obdobju občutili podporo prijateljev in bližnjih, kar vam bo pomagalo premagovati morebitne ovire in se z optimizmom soočiti z izzivi.

Za vse štiri znake velja, da bodo zadnji dnevi decembra zaznamovani tako z osebnimi kot poklicnimi uspehi. Če bodo le pozorni na priložnosti, pripravljeni ukrepati in hkrati ohranjati ravnovesje med delom in prostim časom, bo ta konec leta zanje resnično spektakularen, obljublja Glossy.rs.

