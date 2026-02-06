Konec februarja: veliko olajšanje za tri astrološke znake

Vzrok temu bo močan premik Saturna in Neptuna. Ko ta dva planeta zapustita znamenje rib in vstopita v ovna, nastopijo velike spremembe, tako v naših življenjih kot v odnosih, ki jih gradimo z drugimi. Saturn je v znamenju rib od marca 2023. Ribe vladajo 12. hiši horoskopa, ki jo pogosto povezujemo z zaključki, izgubami in zapiranjem življenjskih poglavij. Ta skoraj triletni Saturnov tranzit je bil še posebej zahteven leta 2025, saj je sovpadal z Neptunovim bivanjem v ribah, kar je privedlo do njune konjunkcije.

Konjunkcija Saturna in Neptuna se zgodi le enkrat na 35 do 36 let in velja za eno najzahtevnejših astroloških kombinacij. Saturn simbolizira strukturo, stabilnost ter tisto, kar je trdno in oprijemljivo, medtem ko Neptun vse to raztaplja, prinaša meglo, iluzije, prevare in nejasnosti. Ni torej presenetljivo, da so mnogi že od začetka leta 2025 občutili dezorientacijo, zmedenost in čustveno izčrpanost, tako na osebni kot na kolektivni ravni. V določenih trenutkih se je to obdobje zdelo skoraj brezupno, vse do tedaj, ko se je začel kazati konec velikega cikla. Dobra novica? Ko bosta Saturn in Neptun do konca februarja 2026 končno zapustila ribe, se bo življenje začelo izboljševati, to bodo še posebej občutili trije astrološki znaki.

Riba

Za vami je eno najtežjih planetarnih obdobij in končno boste lahko zadihali s polnimi pljuči. Pred vami je faza, v kateri se boste znova naučili uživati v življenju, vendar na veliko globlji in zrelejši ravni. Neptun je skozi vaše znamenje oziroma prvo hišo identitete potoval že od leta 2011. To je bila dolga in ovinkasta pot: sanjava, zmedena in naporna hkrati. Glede na postavitve v vaši rojstni karti vam je ta tranzit prinesel duhovna in ustvarjalna prebujenja, pa tudi zabrisane meje, beg pred resničnostjo, razočaranja in napačne odločitve brez želenih rezultatov. Saturn v Sončevem znamenju nastopi le enkrat na 30 let in vedno prinaša resne življenjske prelomnice, označuje čas odgovornosti, omejitev, discipline in karmičnih lekcij, pogosto takšnih, na katere nimamo velikega vpliva.

FOTO: Dea Greez/Gettyimages

Konjunkcija Saturna in Neptuna leta 2025 je bila še posebej zahtevna in je prinašala občutek, da plavate proti toku, pogoste so bile izgube, čustvene ali materialne, ter okrepljena razočaranja. A vse to je imelo svoj namen. To obdobje je preoblikovalo vaše odnose in pripravilo teren za povsem drugačno leto 2026, zlasti na področju prijateljstev in ljubezni. Ko bosta Saturn in Neptun zapustila vaše znamenje in vstopila v ovna, boste začeli graditi trdnejše temelje navzven in navznoter. Krepila se bo samozavest, občutili boste jasnejšo smer in močnejšo motivacijo. Ne boste se vračali k stari različici sebe, saj bo ta pod vplivom Neptuna izginila. Namesto tega boste močnejša, zrelejša in bolj zavestna verzija.

Devica

Neptun je v vašo sedmo hišo partnerstev vstopil že leta 2011, Saturn pa se mu je v ribah pridružil marca 2023. To pomeni, da so bili vaši odnosi, čustveni in poslovni, več let pod izjemnim pritiskom. V nekem obdobju je Neptun tvoril opozicijo z vašim Soncem, kar je pogosto prinašalo izgube, razočaranja ali težke okoliščine. Ta faza je bila izjemno naporna: prinašala je nejasnost, čustveno utrujenost, hkrati pa tudi duhovno ali ustvarjalno prebujenje, ki sta ga pogosto spremljala občutek prevare ali izdaje. Tudi Saturn v sedmi hiši ni bil lahek tranzit. Prinašal je občutek osamljenosti, ohlajanje odnosov, resne krize v zvezah in zakonih, včasih celo razhode ali ločitve.

FOTO: Gettyimages

Device ste bile v tem času prisiljene soočiti se tako s svojimi pomanjkljivostmi kot z resnimi težavami v partnerstvu. Odnosi brez trdnih temeljev preprosto niso mogli obstati. Saturn in Neptun skupaj v sedmi hiši predstavljata eno najtežjih obdobij za ljubezenske odnose v življenju. Za nekatere je to pomenilo popolno odsotnost razmerja, za druge globoko hrepenenje po bližini, ki se ni moglo uresničiti. Sedaj pa prihaja olajšanje. Do konca februarja oba planeta zapuščata vašo sedmo hišo. Neptun se tja ne bo nikoli, Saturn pa se ne bo vrnil v naslednjih 30. letih. Če ste v zvezi ali zakonu, vedite, da se razmere izboljšujejo. Če ste samski in si želite partnerja, postaja pot do stabilnega odnosa bistveno lažja.

Strelec

Zaključili ste izjemno zahteven planetarni cikel in vstopate v bolj izpolnjeno, lahkotnejše življenjsko obdobje. Saturn in Neptun sta potovala skozi vašo četrto hišo doma, družine in življenjskih temeljev, njun odhod prinaša občutno razbremenitev. Neptun je v vašo četrto hišo vstopil že leta 2011 in prinesel številne spremembe v družinskem ter zasebnem življenju. Mnogi ste se soočili z izgubami v družini, selitvami, težavami v domu, kot so okvare, vlaga, težave z vodo ali druge drage in naporne situacije, ter čustvenim oddaljevanjem od ljudi, ki so vam bili nekoč blizu.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Saturnov tranzit skozi četrto hišo je občutek bremena še okrepil. Skrb za starejše družinske člane, finančni pritiski, povezani z nepremičninami, družinske napetosti, osamljenost in globoki čustveni izzivi so postali del vsakdanjika. V nekem trenutku sta tako Saturn kot Neptun tvorila kvadrat z vašim Soncem, kar je prineslo zmedo glede ključnih življenjskih vprašanj z vidika dela, odnosov ali financ. A zdaj se stvari spreminjajo. Do konca februarja boste občutili, kako se energija sprošča, vaša osebna moč pa se vrača. Dobivate novo perspektivo, več motivacije in občutek, da končno izstopate iz težkega obdobja, tolaži Zadovoljna. rs.