Konec julija: veliko olajšanje za štiri astrološke znake

Če se vam je v zadnjem letu in pol zdelo, da se le težko prebijate skozi življenje, astrologi napovedujejo, da konec julija prinaša olajšanje. Še posebej za štiri znamenja zodiaka, saj se zaključuje zahteven karmični cikel. Po astroloških razlagah 26. julija 2026 severni lunin vozel zapušča znamenje rib in prehaja v vodnarja. V astrologiji je severni vozel povezan z življenjskimi lekcijami, osebno rastjo, usodnimi prelomnicami in izzivi, ki nas prisilijo, da opustimo stvari, ki jih ne moremo več nadzorovati. V času njegovega prehoda skozi ribe so mnogi doživljali čustvene preizkušnje, občutek capljanja na mestu, razočaranja, prekinitve odnosov in negotovost. Konec julija naj bi prinesel spremembo energije. Za ta štiri znamenja se dolgotrajne frustracije počasi umikajo in življenje dobiva novo smer. Katera so ta znamenja, napoveduje Zadovoljna.rs.

Ribe

Ribe ste ta tranzit občutile najmočneje, saj je bil severni vozel prav v njihovem znamenju. Zadnje leto in pol je prinašalo pritiske na skoraj vseh področjih: v ljubezni, prijateljstvu, karieri, financah in osebnem občutku varnosti. Morda ste imeli občutek, da se kljub velikemu trudu stvari ne premikajo. Želeni odnos je ostajal nedosegljiv, uspeh se je odmikal, življenje pa vas je nenehno učilo potrpežljivosti, postavljanja meja in opuščanja nadzora. Konec julija prinaša preobrat. Ko bo severni vozel zapustil vaše znamenje, boste lažje razumeli, zakaj ste morali skozi vse te preizkušnje. Vaša vztrajnost in notranje delo bosta začela prinašati rezultate.

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Devica

Device ste vpliv severnega vozla najmočneje občutile na področju odnosov, zlasti ljubezenskih. Če ste imeli občutek, da v odnos vlagate več, kot prejemate, ali da vas partner ne ceni tako, kot bi si zaslužili, niste bili edini. Mnoge device ste spoznavale, kaj pomeni zdrav odnos in česa ne smejo več dopuščati. Konec julija prinaša možnost novega začetka. Toksični in čustveno neuravnoteženi odnosi bodo začeli izgubljati vpliv, rojeni v tem znamenju pa boste lažje izbirali odnose, ki temeljijo na spoštovanju, stabilnosti in iskreni bližini.

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Dvojčka

Pri dvojčkih se je največ izzivov pojavljalo na področju kariere, ambicij in osebnega napredka. Veliko ste delali, odpirali nova vrata, spreminjali pristope in razvijali projekte, vendar rezultati niso prihajali tako hitro, kot ste pričakovali. Zdelo se je, kot da je nekje postavljena nevidna ovira. S prehodom severnega vozla v vodnarja se ta blokada začenja sproščati. Do konca julija lahko pričakujete več jasnosti, nove priložnosti in občutek, da se stvari končno premikajo naprej, predvsem na področju dela, izobraževanja, potovanj in projektov. Čeprav finančni uspeh morda ne bo prišel čez noč, boste imeli občutek, da vaš trud ni bil zaman.

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Strelec

Tudi optimistični strelci ste v zadnjem letu in pol prestali številne preizkušnje. Mnogi ste se soočali z zaključki pomembnih poglavij, razočaranji, prekinitvami odnosov ali zastoji v karieri. Morda ste morali opustiti načrte ali predstave o prihodnosti ter iz življenja izpustiti ljudi, ki ste jim dolgo verjeli. Čeprav je bilo to težko, ste zato močnejši. Konec julija vam prinaša občutek, da se megla razblinja in da težko obdobje ostaja za vami. Nekaterim strelcem se obeta napredek v karieri, drugim pomembno novo poznanstvo ali ljubezen, tretji boste preprosto znova našli stik s seboj. Po dolgem obdobju občutka boja življenje ponovno postaja pustolovščina.