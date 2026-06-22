Konec junija prinaša metuljčke: teh pet astroloških znakov bo imelo največ sreče v ljubezni

Junij že tradicionalno velja za mesec novih začetkov, potovanj in druženj, astrologi pa letos opozarjajo, da bi lahko bil za nekatera znamenja zodiaka še posebej pomemben tudi na ljubezenskem področju. Po njihovem mnenju naj bi kombinacija ugodnih planetarnih vplivov ob koncu meseca ustvarjala več priložnosti za nova poznanstva, iskrene pogovore in razvoj odnosov, ki imajo potencial za prihodnost.

Posebej izpostavljajo bike, ki naj bi v prihajajočih tednih lažje navezovali pristne stike. Ljubezenske priložnosti se lahko pojavijo tam, kjer jih najmanj pričakujejo – v vsakdanjih situacijah, med prijatelji ali celo med naključnim pogovorom. Med znamenji z največ možnostmi za romantičen preobrat so tudi raki. Ti naj bi v drugi polovici meseca izžarevali posebno toplino in odprtost, zaradi česar bodo lažje sklepali nova poznanstva in poglabljali obstoječe odnose.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Za device astrologi napovedujejo obdobje postopnega razvoja čustev. Oseba, ki je bila doslej del njihovega vsakdana brez posebnega pomena, bi lahko nenadoma dobila precej pomembnejšo vlogo. Prav počasnost in premišljenost naj bi bili tokrat njihova največja prednost. Obetavno obdobje naj bi čakalo tudi škorpijone. Ti bodo lažje prepoznavali lastna čustva in namene ljudi okoli sebe, zato bi lahko nekatere doslej nejasne ali zapletene situacije dobile bolj jasno smer.

Na seznamu so tudi ribe, ki jim astrologi pripisujejo eno najbolj romantičnih energij tega poletja. Nova poznanstva se lahko razvijejo prek skupnih interesov, družabnih dogodkov ali ustvarjalnih projektov, pri čemer bodo v ospredju iskrenost, sproščenost in medsebojno razumevanje. Astrologi sicer poudarjajo, da ljubezenske priložnosti niso odvisne zgolj od položaja zvezd. Kljub ugodnim napovedim bo pomembno predvsem to, da posamezniki ostanejo odprti za nova poznanstva in pripravljeni stopiti iz ustaljenih vzorcev. Prav v tem naj bi se skrivala največja priložnost za tiste, ki si želijo sprememb na ljubezenskem področju.