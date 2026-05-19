Konec maja: srečno obdobje za tri astrološke znake

Do konca maja 2026 se bodo stvari za tri znamenja zodiaka zaradi vplivov planetov začele opazno obračati na bolje. Merkur, Venera in Jupiter bodo prinesli spremembo vzdušja, ta nova energija nekaterim znamenjem prinaša preboj, več samozavesti in občutek, da se življenje končno odvija tako, kot so si želeli. Do konca maja 2026 bodo planetarni vplivi ustvarili močno priložnost za rast, čustveno jasnost in pozitivne spremembe. Zlasti za znamenja, ki bodo v omenjenem obdobju najbolj usklajena s to kozmično energijo.

Rak

Za rake bo konec maja eno najbolj obetavnih in čustveno izpolnjujočih obdobij v zadnjem času. Pred njimi bodo možnosti za osebno rast, zdravljenje, več samozavesti in čustveno izpolnitev. Nove priložnosti se bodo pojavile prek prijateljstev, partnerskih odnosov, ekipnega dela ali pomembnih pogovorov z ljudmi, ki bodo iskreno podpirali njihov razvoj. To bo tudi odličen čas za sodelovanje, vključevanje v skupnost in ponovno povezovanje z ljudmi, ki jih bodo čustveno in ustvarjalno navdihovali. Proti koncu meseca se bosta Sonce in Merkur premaknila v dvojčka, kar bo aktiviralo njihovo 12. hišo razmisleka, intuicije, notranjega zdravljenja in priprave na novo osebno obdobje.

Ta energija bo pred začetkom njihove rojstnodnevne sezone spodbujala počitek, čustveno predelavo in tiho razmišljanje. Teme, kot so potovanja, duhovna rast, učenje ali čustveni preboji, bodo postajale vse pomembnejše. Mnogi bodo začeli drugače razmišljati o prihodnosti in se znova povezovati s sanjami ali nekoč zastavljenimi cilji, ki so se jim na trenutke zdeli nedosegljivi. Do konca maja 2026 se bo veliko rakov občutilo čustveno lahkotnost, optimizem in povezavo s seboj ter ljudmi, ki jim res veliko pomenijo. To obdobje bo označilo začetek srečnejšega in bolj usklajenega življenjskega poglavja.

Bik

Bikom bo konec letošnjega maja prinesel osebni zagon, priložnost za nove začetke in čustveno prenovo. Več pomembnih planetarnih premikov jih bo postavilo v ospredje ter jih spodbudilo, da bodo samozavestneje, jasneje in odločneje stopili naprej. Jupiter, planet rasti in obilja, se bo ves mesec gibal skozi njihovo 3. hišo, povezano s komunikacijo, učenjem, kratkimi potovanji, sorojenci, bližnjimi odnosi in načinom razmišljanja. Zaradi tega bo njihovo družabno življenje postalo precej bolj aktivno.

Do konca maja se bodo pojavile nove ideje glede službe, financ, dodatnih projektov ali dolgoročne varnosti. Če bodo razmišljali o izboljšanju finančnega položaja, pomembnih pogajanjih ali vlaganju energije v novo priložnost, bo to odličen čas za raziskovanje teh možnosti. Mnogi bodo bolj motivirani za spremembo navad, ponovno določitev ciljev ali pa bodo končno dali prednost lastni sreči in dobremu počutju. To bo njihova priložnost za nov začetek. Proti koncu maja 2026 se bo veliko bikov počutilo močnejše, bolj osredotočeno in precej bolj optimistično glede prihodnosti. Čustvena teža preteklih mesecev bo počasi izginjala, nadomestili jo bodo nova samozavest, osebna energija in občutek, da življenje spet napreduje.

Tehtnica

Tehtnicam bo konec maja 2026 prinesel močan premik v poklicnem življenju in javni podobi. Jupiter bo nadaljeval svojo pot skozi raka in njihovo 10. hišo kariere, ugleda ter dolgoročnega uspeha, zato jim bo ta čas lahko odprl pomembna vrata na poslovnem področju. To bo eden najbolj koristnih kariernih prehodov, ki jih bodo doživele. Jupiter bo širil vse, česar se bo dotaknil, v njihovi 10. hiši pa bo povečal prepoznavnost, možnosti, osebno rast in uspeh, povezan z ambicijami. To bo odličen čas za prošnjo za povišico, predstavitev novih idej, začetek projektov, mreženje, prijave na nove priložnosti ali prevzem vidnejše vloge. Odnosi z nadrejenimi, sodelavci ali poslovnimi stiki se bodo občutno izboljšali.

Do konca maja bodo mnoge tehtnice začele reorganizirati finance, več pozornosti namenjati skupnim sredstvom ali sprejemati pomembne odločitve glede dolgoročne varnosti. Na čustveni ravni bo to obdobje spodbujalo zdravljenje odnosov. Če bodo nedavni konflikti ustvarili razdaljo med njimi in pomembno osebo, bo energija bika pomagala umiriti situacijo in obnoviti čustveno stabilnost. Pogovori bodo postali manj impulzivni in bolj premišljeni, kar bo omogočilo globlje razumevanje. Do konca meseca bo lahko prišlo tudi do krajšega potovanja, več povezovanja z družinskimi člani in boljše komunikacije z ljudmi okoli njih. Do konca maja 2026 se bo veliko tehtnic počutilo bolj optimistično, poklicno okrepljeno in čustveno bolj uravnoteženo. Vesolje jih bo spodbujalo, naj zaupajo svojim sposobnostim, sprejmejo nove priložnosti in prepoznajo, koliko rasti jim je zdaj na voljo, piše glossy.rs.