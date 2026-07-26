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Konec meseca prinaša prelomnico za tri nebesna znamenja! Ste med njimi?

Nepričakovana ponudba ali pogovor ...
Simbolična fotografija. FOTO: Paul Bradbury Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Paul Bradbury Getty Images
N. P.
 26. 7. 2026 | 06:00
1:42
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Medtem ko bo za večino ljudi konec meseca minil povsem običajno, se bodo rojeni v treh astroloških znamenjih soočili z dogodki, ki jih bodo prijetno presenetili. Nenadne priložnosti, ključne novice ali pomembna srečanja bodo odprla vrata novim življenjskim poglavjem ter jih spodbudila k odločitvam, ki so jih že dolgo odlašali.

Za Bike se na poslovnem ali finančnem področju obeta lep preobrat. Nepričakovana ponudba ali pogovor, ki se bo sprva zdel povsem vsakdanji, lahko prinese izjemno možnost za napredek. Zvezde jim svetujejo, naj bodo odprti za spremembe, saj jim bodo prinesle točno tisto, kar si že dolgo želijo.

Levi bodo v naslednjih dneh spoznali osebo, ki bo nanje naredila močan vtis. Za nekatere bo to začetek nove ljubezenske zgodbe, za druge pa srečanje, ki bo odprlo vrata zanimivemu poslovnemu sodelovanju. Pomembno je le, da prisluhnejo svoji intuiciji in priložnosti ne zavrnejo zgolj zato, ker prihaja v neobičajni obliki.

Ribe bodo končno dočakale novico ali potrditev, ki bo odpravila dolgotrajno negotovost. Naj gre za kariero, finance ali zasebno življenje, konec meseca jim prinaša olajšanje in nov val motivacije. Zastoj, ki je trajal nekaj časa, se bo odločno premaknil v želeno smer.

Čeprav se njihov vsakdan morda ne bodo spremenili čez noč, bodo ti dogodki predstavljali začetek pomembnih premikov, ki bodo sčasoma razkrili svoj pravi pomen.

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