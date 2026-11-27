Konec novembra rojenim v znamenju strelca obljublja neprijetna presenečenja. Po napovedi astrologinje Tamare Globa bi morali biti pripadniki enega znamenja še posebej previdni pri osebah iz svojega bližnjega okolja, starih znancih in sodelavcih. Kot je povedala, bodo v tem obdobju o strelcih morda krožile različne govorice. Kljub temu jim svetuje, naj ne zapravljajo energije za vsako neprijetno besedo in se ne spuščajo v prepire s posamezniki, ki jih poskušajo izzvati. Veliko pomembnejše bo prepoznati, kdo je njihov pravi prijatelj in kdo se za prijatelja samo izdaja.

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Posebno pozornost bodo morali nameniti poslovnim odnosom, ki trajajo že vrsto let. Če skupni projekti ne prinašajo več rezultatov, namesto podpore pa imajo občutek, da jih nekdo opravlja, kritizira ali jim za hrbtom spodkopava ugled, je čas, da razmislijo o smiselnosti nadaljevanja takšne naveze. Astrologinja meni, da strelci ne bi smeli vztrajati v odnosih, ki jim jemljejo energijo, ne prinašajo pa ničesar dobrega.

Potovanja in družinske spremembe

Konec novembra ne bo zaznamovan zgolj s poslovnimi izzivi. Pred pripadniki tega znamenja je dinamično obdobje s številnimi obveznostmi in tudi daljšimi potovanji. Takšen tempo bi jih lahko izčrpal, zato bo pomembno skrbno razporediti čas in energijo. Podporo bodo našli pri ljudeh, ki jih iskreno imajo radi. Posebej izstopajo prijateljice, ženske iz njihovega okolja in stari znanci, ki jim lahko zaupajo. Njihovi nasveti jim bodo pri sprejemanju odločitev prišli zelo prav.

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Spremembe se obetajo tudi na čustvenem področju. Po napovedi astrologinje bodo morali strelci več pozornosti nameniti osebnim odnosom in dogodkom, povezanim z otroki. Družinskih obveznosti niti takrat, ko jim bo poslovno življenje jemalo skoraj ves prosti čas, ne bi smeli potiskati v ozadje. »Prihajajo spremembe, ki zadevajo osebne odnose in posel. Ne zanemarjajte družinskih obveznosti,« opozarja Tamara Globa.

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Njeno sporočilo strelcem za zadnje novembrske dni je jasno: skrbno izbirajte ljudi, ki jim zaupate, ne dovolite, da bi vas govorice drugih spravile iz ravnovesja, in več pozornosti namenite tistim, ki so za vas res pomembni. Včasih je namreč prav oddaljitev od napačnih ljudi prvi korak k pozitivnim spremembam, navaja Glossy.