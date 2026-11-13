Konec novembra prinaša velike preizkušnje za tri astrološke znake

Skoraj polovica novembra je res za nami, a zvezde imajo še dovolj časa, da pripravijo presenečenja. Za nekatere prijetna, za druge precej manj. Po astroloških napovedih zadnji tedni meseca prinašajo močnejša čustva, nepričakovane preobrate in okoliščine, v katerih bo treba dobro premisliti, preden izrečemo kakšno besedo ali sprejmemo pomembno odločitev. Največ previdnosti se priporoča trem astrološkim znamenjem. Posebej občutljivi bodo dnevi okoli polne lune v dvojčkih, prav tako obdobje po vstopu Marsa v znamenje device, ki naj bi prinesel dodatno napetost in nepotrpežljivost.

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Dvojček

Polna luna v vašem znamenju 24. novembra bo prinesla hiter razvoj dogodkov. Dvojčki boste morda končno izvedeli nekaj, kar ste že dolgo slutili, ali se boste med pogovorom morali ukvarjati s temo, ki se ji ne boste mogli več izogniti. Kljub temu, zlasti ko gre za ljubezenske odnose in družinske nesporazume, ne sprejemajte prenagljenih odločitev. Nekdo bi vas lahko presenetil s svojim vedenjem, vendar se na njegovo početje ne odzivajte impulzivno.

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Devica

Vstop Marsa v vaše znamenje 25. novembra vam bo prinesel veliko energije, hkrati bo vaša potrpežljivost na resni preizkušnji. Device boste želele imeti vse pod nadzorom, dokončati začete naloge in popravljati napake drugih. Toda prav pretirana potreba po popolnosti vas bo lahko izčrpala. Pazite se sporov na delovnem mestu, prevzemanja prevelikega števila obveznosti in nepotrebnega dokazovanja. Ni vsaka težava vaša odgovornost.

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Strelec

Pred vami je obdobje, v katerem bi vam lahko nepredvidene okoliščine porušile načrte. Polna luna v dvojčkih, ki je nasproti vašemu znamenju, bo v ospredje postavila partnerske odnose. Nekdo bo pokazal povsem drugačen obraz, pogovor, ki se bo sprva zdel nedolžen, pa bi se lahko sprevrgel v burno razpravo. Pomembno je, da strelci ne dajete obljub, ki jih ne morete izpolniti, in da v navalu jeze ali razočaranja ne sprejemate odločitev.

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Malo več potrpežljivosti lahko prihrani veliko živcev

Astrološki nasvet za konec novembra: dvojčki, device in strelci, pred vami so dnevi, ko bodo potrpežljivost, premišljenost in previdnost še posebej pomembne. Ne zaupajte slepo napačnim ljudem, ne sprejemajte odločitev v afektu in predvsem ne dovolite, da bi trenutna čustva odločala namesto vas, priporoča zena.rs.