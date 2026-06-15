Kraji z najmočnejšo energijo na svetu: obiskovalci poročajo o nenavadnih doživetjih

Na svetu so kraji, ki ljudi že stoletja privlačijo z nenavadno močjo. Nekateri jim pravijo duhovna središča, drugi energijske točke, tretji skrivnostni kotički planeta, kjer se težko otresemo občutka, da smo v stiku z nečim večjim od sebe.

Med najbolj znanimi je bolgarska Rila, gorski svet, kjer naj bi obiskovalci ob jezerih doživljali močne občutke in nenavadne sanje. Še bolj slovit je Machu Picchu v Peruju, izgubljeno inkovsko mesto v Andih, ki ne buri le domišljije popotnikov, temveč tudi pesnikov. Skrivnostni ostaja tudi Velikonočni otok s kamnitimi kipi. Na seznamu takšnih krajev se znajde tudi Berat v Albaniji, mesto ob reki Osum, kjer se stikata vzhod in zahod. V Bosni pozornost vzbujajo piramide, ki jim pripisujejo zdravilno energijo, Socotra ob Jemnu zaradi nenavadne narave deluje skoraj nezemeljsko.

Avstralski Uluru ima za staroselce poseben pomen, saj ga povezujejo s sanjskim časom. Gora Kailaš v Tibetu velja za sveto v hinduizmu in budizmu, bolgarski Belintaš naj bi bil eno najmočnejših energijskih območij Evrope. Med najbolj prepoznavnimi ostaja še Stonehenge v Angliji, starodavni kamniti krog, ki ga mnogi povezujejo s soncem in zvezdami.