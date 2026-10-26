Kristali, ki se 'tepejo': kombinacije, ki naj bi izničile svojo moč

Kristali nas privlačijo s svojimi barvami in skrivnostno simboliko. Toda ali vemo, da se po nekaterih duhovnih prepričanjih določeni kristali energijsko ne ujemajo? Če jih nosimo skupaj, naj bi se njihovi učinki celo izničevali.

Med najbolj znanimi nezdružljivimi pari sta ametist in karneol. Ametistu pripisujejo pomirjujočo energijo, karneolu spodbujanje aktivnosti in poguma. Če ju nosimo skupaj, naj bi njuni nasprotujoči si lastnosti povzročali energijsko neravnovesje. Podobno velja za citrin in ametist. Prvi simbolizira samozavest, uspeh in živahnost, drugi umirjenost in sprostitev. Njuna kombinacija naj bi zato zmanjševala želene učinke.

Previdnost nekateri priporočajo tudi pri tigrovem očesu in mesečevem kamnu. Tigrovo oko povezujemo z odločnostjo, mesečev kamen z nežnostjo in intuicijo. Kako torej izberemo pravo kombinacijo? Če verjamemo v energijo kristalov, jih lahko izbiramo glede na svoje želje. Za umiritev posežemo po ametistu, za spodbudo po karneolu.