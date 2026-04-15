Kristalov ne posojamo

Kristali so več kot le lepi predmeti; imajo svojo energijo in vibracije, ki vplivajo na nas. Ko jih imamo v lasti, jih povežemo s svojo energijo in jih uporabljamo za zdravljenje, ravnovesje ali zaščito. Posojanje kristalov drugim lahko moti to energijsko povezavo, saj absorbirajo čustvene in energijske sledi svojega okolja. Ko nekdo drug uporablja naš kristal, lahko ta prevzame njegove energije, bodisi pozitivne bodisi negativne. To lahko zmanjša učinkovitost kristala za nas, saj je njegova energija 'premešana'. Poleg tega kristali pogosto delujejo kot zaščita, zato posojanje pomeni, da za trenutek izgubimo to zaščito.

Ker kristali postanejo orodje za osebno rast in ravnovesje, je bolje, da jih obdržimo zase. Če želimo pomagati nekomu, mu raje svetujmo o nakupu ali posodimo energijsko nevtralne predmete, kot so nakit ali minerali, ki nimajo močne povezave z našo energijo.