Kundalini – sveta sila ali nevaren ogenj?

Ko govorimo o kundaliniju, ne odpiramo le vrat v svet joge, temveč se ozremo na starodavni ezoterični zemljevid človeka. V tantričnih in jogijskih izročilih ga razumejo kot spečo, kači podobno zvito energijo na dnu hrbtenice, kot skrivnostno moč šakti, ki čaka, da jo prebudimo in dvignemo skozi telesna energijska središča vse do temena. Tam naj bi se, vsaj po tradiciji, zgodilo nekaj silovitega: stik z višjo zavestjo, notranjo jasnostjo, celo z občutkom blaženosti in celovitosti. A prav tu se začne drugi del zgodbe.

V širšem kontekstu dviganje kundalinija ni le tehnika, ampak simbol. Govori o človeku kot o bitju, ki ni samo meso in razum, temveč tudi tok, vibracija, nevidna energijska napetost med zemeljskim in božanskim. V tem pogledu ne živimo le v telesu, ampak skozi telo potuje sila, ki nas lahko preoblikuje. Zato jo v duhovnih krogih spremljajo mantre, dih, zbranost, askeza, gibanje, mudre in meditacija. Tradicionalni opisi poudarjajo, da se ta energija ne 'zbudi' sama od sebe na ukaz ega, ampak naj bi se dvigovala postopno, ob pripravi telesa, živčnega sistema in psihe.

In kako jo dvigujemo? V ezoterični praksi govorimo o zavestnem dihu, pranajami, delu s hrbtenico, mantrah, koncentraciji ter notranji disciplini, če želimo, da bi bil dvig kundalinija varen. Ne gre le za telesno vajo, temveč za ritual preobrazbe. Tako ne 'vadimo' samo gibov, ki dvigujejo kundalini in prinašajo razsvetljenje, ampak brusimo 'svojo posodo', da bi prenesla več svetlobe. Prav zato številni učitelji opozarjajo, da kundalini ni igra za radovednost, temveč pot, ki od nas zahteva potrpežljivost, prizemljenost in vodstvo.

Zakaj je lahko nevarno, če silimo dvig kundalinija? V strokovni literaturi so opisani primeri, ko so intenzivne izkušnje, povezane s kundalinijem, spremljali močni telesni in duševni pretresi, od nespečnosti, tesnobe in senzorične preobremenjenosti do stanj, ki se lahko prekrivajo s psihozo. Tudi širše raziskave meditacije opozarjajo, da kontemplativne prakse nimajo vedno samo blagih in prijetnih učinkov. Pri nekaterih ljudeh lahko sprožijo neprijetne ali celo resne stiske, zlasti če so preintenzivne ali slabo vodene.

Posledice nenadnega dviga so videti kot preplavljenost z energijo, realno gledano kot izguba notranjega ravnotežja. Namesto razsvetljenja lahko dosežemo porušenje sistema. Namesto tišine lahko udari nemir. In namesto razširjene zavesti pride zmeda, ki je ne smemo romantizirati. Zato moramo biti pošteni: kundalini je predvsem duhovni koncept, ne znanstveno potrjena energija v medicinskem smislu. Zato moramo vsak resni psihični ali telesni pretres jemati odgovorno in brez mističnega olepševanja.

Če kundalini razumemo kot sveti ogenj, namreč vemo tudi to: ogenj nas lahko ogreje, a lahko nas opeče. Zato se ničesar ne lotevamo na silo, ampak pristopamo počasi, spoštljivo in z zavestjo, da niso vsa vrata, ki se odprejo, tudi že pot v svetlobo.