Lahko odpremo vrata obilju, zdravju in večnosti

V svetu, ki nas vedno znova potiska v pomanjkanje, se vse več ljudi obrača k učenju, ki obljublja notranjo moč, stik s stvarnikom in popolnoma drugačen pogled na življenje. Učenje dr. Grigorija Grabovoja spada med tiste, ki nas ostro potegnejo iz logičnih okvirov in nas popeljejo v svet informacij, svetlobe in ustvarjalne zavesti. Svet, v katerem naj bi bili mi tisti, ki ustvarjamo svojo resničnost in kjer denar, zdravje, mladost ali obilje niso vprašanje sreče, ampak ravni zavesti.
Prvi korak je, da se zahvalimo stvarniku za cilj, ki je že dosežen. Po Grabovojevem učenju se resničnost začne spreminjati šele, ko cilj sprejmemo kot nekaj že izpolnjenega. Zahvala naj bi sprožila proces, v katerem naš duh in božanska zavest prevzameta nalogo in jo izvedeta po 'normi stvarnika'. Zanimivo je, da bi se prav v tem trenutku morali prenehati obremenjevati s potjo – denar, priložnosti, rezultati naj pridejo skozi kanale, ki jih naša duša najbolje razume.
Grabovoj uči, da je logika ujetnica preteklosti. V njej živijo stara prepričanja: 'denar je umazan', 'težko ga je zaslužiti', 'več dela, manj skrbi'. Če delujemo v tem okviru, naj bi zgolj ponavljali staro realnost. Ko delujemo z duhovnega nivoja, naj bi presegli meje materije.
Največja napaka je, da dajemo moč diagnozam – bolezenskim ali finančnim, saj se ta informacija krepi, če jo hranimo s pozornostjo. Grabovoj uči, da smo ljudje ustvarjeni po podobi stvarnika, zato naj bi imeli iste potenciale: večno življenje, zdravje, mladost in obilje. Svetloba naj bi bila material, s katerim ustvarjamo. Ne delamo z energijo ne z materijo – delamo z informacijami. Informacija, ki je dovolj zgoščena, postane energija in šele nato materija.
Stvarnik naj bi ustvarjal istočasno, v trenutku misli. Naša naloga je, da se dvignemo na informacijski nivo in pospešimo hitrost svojih misli. Le tako naj bi lahko materializirali takoj, brez zamud, dvomov ali boja.
Če je svetloba orodje, zavest pot, cilj pa že izpolnjen, je morda res vse odvisno od tega, kam usmerimo pozornost.