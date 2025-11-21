Lahko odpremo vrata obilju, zdravju in večnosti

V svetu, ki nas vedno znova potiska v pomanjkanje, se vse več ljudi obrača k učenju, ki obljublja notranjo moč, stik s stvarnikom in popolnoma drugačen pogled na življenje. Učenje dr. Grigorija Grabovoja spada med tiste, ki nas ostro potegnejo iz logičnih okvirov in nas popeljejo v svet informacij, svetlobe in ustvarjalne zavesti. Svet, v katerem naj bi bili mi tisti, ki ustvarjamo svojo resničnost in kjer denar, zdravje, mladost ali obilje niso vprašanje sreče, ampak ravni zavesti.

Prvi korak je, da se zahvalimo stvarniku za cilj, ki je že dosežen. Po Grabovojevem učenju se resničnost začne spreminjati šele, ko cilj sprejmemo kot nekaj že izpolnjenega. Zahvala naj bi sprožila proces, v katerem naš duh in božanska zavest prevzameta nalogo in jo izvedeta po 'normi stvarnika'. Zanimivo je, da bi se prav v tem trenutku morali prenehati obremenjevati s potjo – denar, priložnosti, rezultati naj pridejo skozi kanale, ki jih naša duša najbolje razume.

Grabovoj uči, da je logika ujetnica preteklosti. V njej živijo stara prepričanja: 'denar je umazan', 'težko ga je zaslužiti', 'več dela, manj skrbi'. Če delujemo v tem okviru, naj bi zgolj ponavljali staro realnost. Ko delujemo z duhovnega nivoja, naj bi presegli meje materije.

Grabovoj uči, da smo ljudje ustvarjeni po podobi stvarnika, zato naj bi imeli iste potenciale. FOTO: Siphotography/Getty Images

Na tem nivoju naj bi bilo stvarniku popolnoma vseeno, ali potrebujemo 300 evrov ali tri milijone – za zavest, ki ustvarja, naj bi bila razlika nepomembna. In prihodnosti prinaša tisto, kar je v skladu z našim ciljem. V tej logiki denar ne prihaja iz trdega dela, temveč prek informacij, svetlobe in hitrosti misli. Naše duhovne strukture – duša, duh in zavest – naj bi bili pravi ustvarjalci. Grabovojeva filozofija gre še dlje. Oči nas bolijo, pravi učenje, kadar napačno vidimo svet. Denarnica boli, kadar ne vidimo svoje ustvarjalne narave. Počasna obdelava informacij, teža v telesu in občutek pomanjkanja naj bi bili rezultat negativnih informacij, ki jih vnašamo vase.

Največja napaka je, da dajemo moč diagnozam – bolezenskim ali finančnim, saj se ta informacija krepi, če jo hranimo s pozornostjo.​ Grabovoj uči, da smo ljudje ustvarjeni po podobi stvarnika, zato naj bi imeli iste potenciale: večno življenje, zdravje, mladost in obilje. Svetloba naj bi bila material, s katerim ustvarjamo. Ne delamo z energijo ne z materijo – delamo z informacijami. Informacija, ki je dovolj zgoščena, postane energija in šele nato materija.

Stvarnik naj bi ustvarjal istočasno, v trenutku misli. Naša naloga je, da se dvignemo na informacijski nivo in pospešimo hitrost svojih misli. Le tako naj bi lahko materializirali takoj, brez zamud, dvomov ali boja.

Če je svetloba orodje, zavest pot, cilj pa že izpolnjen, je morda res vse odvisno od tega, kam usmerimo pozornost.