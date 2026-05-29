Lahko z mislimi prikličemo spremembo?

Misel ni vedno samo misel. Po naukih o nameri in manifestaciji naj bi bila lahko iskra, s katero začnemo premikati svoje življenje. Ne čez noč. Ne brez dela. In ne kot čarovnija, ki nam pade z neba. A če verjamemo zagovornikom usmerjene namere, lahko zbrana zavest, miren um in jasna želja vplivajo na to, kako delujemo, kaj opazimo in kam usmerimo energijo. Ameriška avtorica Lynne McTaggart, ki piše o moči namere in povezanosti vsega, trdi, da nismo le nemočni opazovalci življenja. Po njenem lahko z usmerjeno pozornostjo sodelujemo pri oblikovanju dogodkov. Toda kako lahko to preizkusimo sami, v svojem vsakdanu?

Cilj manifestacije mora biti jasen, konkreten in merljiv. FOTO: Mordolff/Getty Images

Začnemo pri cilju. Ta mora biti jasen, konkreten in merljiv. Ne rečemo samo: »Želimo srečo.« To je preširoko. Raje si zastavimo nekaj, kar lahko prepoznamo, če se zgodi. Denimo: »Želimo miren pogovor brez očitkov.« Ali: »Želimo, da se nam ta teden pokaže nova poslovna priložnost.« Lahko si zadamo tudi nekaj bolj vsakdanjega: da se napet odnos zmehča, da rastlina bolje uspeva, da nas nekdo prijazno preseneti ali da se v domu umiri težka energija. Pomembno je, da namero oblikujemo preprosto. Brez zmede. Brez desetih želja hkrati. Ko hočemo vse, pogosto ne začutimo ničesar. Zato izberemo eno stvar. Nato se umirimo, sedemo, zapremo oči in nekaj minut dihamo. Ne prosimo panično. Ne zahtevamo. Ne pritiskamo. Samo jasno držimo misel in občutek, kot da se želeni premik že lahko zgodi.

Pri tem ima veliko vlogo tudi stanje našega uma. Preden začnemo manifestirati, se moramo upočasniti. Nehamo v glavi vrteti stare zamere, skrbi in scenarije. Vstopimo v stanje, podobno meditaciji. Nekaj minut ne sodimo, ne analiziramo in ne iščemo dokazov. Samo smo. Laže se zberemo v naravi, ob tekoči vodi, na svežem zraku, po nevihti ali v mirnem kotičku doma. Televizor, telefon, mestni hrup in natrpani prostori nas hitro zmotijo. Zato naredimo obred. Poravnamo telo. Dihamo. Potem v mislih jasno izrečemo namero.

Če želimo manifestirati spremembo v odnosu z drugim, moramo biti še posebno previdni. Namera naj ne bo nadzor nad nekom. Naj ne bo ukaz: »Naj se spremeni.« Bolj iskreno je, da se vprašamo, kaj bi prineslo več miru, razumevanja in sočutja. Najprej se poskusimo vživeti vanj. Kako vidi svet? Česa se boji? Kaj ga boli? Šele nato pošljemo misel podpore, topline in sprave. Manifestacijo lahko vadimo. Zaželimo si več miru v hiši. Manj napet dan. Hitrejši dogovor. Majhne stvari nas učijo zbranosti, potrpežljivosti in zaupanja. Pri tem ne smemo pozabiti: namera ni izgovor, da ničesar ne naredimo. Če želimo priložnost, moramo biti nanjo tudi pripravljeni. Če želimo boljši odnos, moramo govoriti drugače. Če želimo mir, ga moramo najprej ustvariti v sebi.