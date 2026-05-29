Lahko z mislimi prikličemo spremembo?

Misel ni vedno samo misel. Po naukih o nameri in manifestaciji naj bi bila lahko iskra, s katero začnemo premikati svoje življenje. Ne čez noč. Ne brez dela. In ne kot čarovnija, ki nam pade z neba. A če verjamemo zagovornikom usmerjene namere, lahko zbrana zavest, miren um in jasna želja vplivajo na to, kako delujemo, kaj opazimo in kam usmerimo energijo. Ameriška avtorica Lynne McTaggart, ki piše o moči namere in povezanosti vsega, trdi, da nismo le nemočni opazovalci življenja. Po njenem lahko z usmerjeno pozornostjo sodelujemo pri oblikovanju dogodkov. Toda kako lahko to preizkusimo sami, v svojem vsakdanu?
Pri tem ima veliko vlogo tudi stanje našega uma. Preden začnemo manifestirati, se moramo upočasniti. Nehamo v glavi vrteti stare zamere, skrbi in scenarije. Vstopimo v stanje, podobno meditaciji. Nekaj minut ne sodimo, ne analiziramo in ne iščemo dokazov. Samo smo. Laže se zberemo v naravi, ob tekoči vodi, na svežem zraku, po nevihti ali v mirnem kotičku doma. Televizor, telefon, mestni hrup in natrpani prostori nas hitro zmotijo. Zato naredimo obred. Poravnamo telo. Dihamo. Potem v mislih jasno izrečemo namero.
Če želimo manifestirati spremembo v odnosu z drugim, moramo biti še posebno previdni. Namera naj ne bo nadzor nad nekom. Naj ne bo ukaz: »Naj se spremeni.« Bolj iskreno je, da se vprašamo, kaj bi prineslo več miru, razumevanja in sočutja. Najprej se poskusimo vživeti vanj. Kako vidi svet? Česa se boji? Kaj ga boli? Šele nato pošljemo misel podpore, topline in sprave. Manifestacijo lahko vadimo. Zaželimo si več miru v hiši. Manj napet dan. Hitrejši dogovor. Majhne stvari nas učijo zbranosti, potrpežljivosti in zaupanja. Pri tem ne smemo pozabiti: namera ni izgovor, da ničesar ne naredimo. Če želimo priložnost, moramo biti nanjo tudi pripravljeni. Če želimo boljši odnos, moramo govoriti drugače. Če želimo mir, ga moramo najprej ustvariti v sebi.