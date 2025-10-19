Laž nas razjeda od znotraj

Laž deluje na zunaj kot mala sprememba resnice, a v našem notranjem svetu ustvarja potres. Ko lažemo sebi ali drugim, namreč sprožimo val energijskih, kemijskih in psiholoških motenj, ki rušijo našo vitalnost, naravni pretok energije in slabijo integriteto našega notranjega sistema. Vsakič, ko izrečemo laž, se aktivira avtonomni živčni sistem in sproščajo se stresni hormoni, kot sta kortizol in adrenalin. Če lažemo pogosto ali dolgotrajno, telo prehaja iz akutnega stresa v kroničnega, kot da ves čas živi 'na robu' – obrambne sile so aktivirane, ne moremo se notranje sprostiti, ujamemo se v zanko stalne napetosti.

Laž ni le zunanji dogodek – v nas se ob njej pojavi konflikt. Ko se naše misli, besede in občutki ne ujemajo, pride do kognitivne disonance, stanja, v katerem ohranjamo dve nasprotujoči si predstavi, kar prinaša nelagodje. V energijskem sistemu to povzroči blokade, ker laž predstavlja odmik od resnice. Poleg tega naše telo in energijski sistem 'pomnita' to laž in vsakič, ko jo ponovimo, spet sprožimo notranji tok napetosti. To vodi v vzorce, ki se zapišejo v nas. Posledično se notranji 'odpor' ob novi laži zmanjšuje: energijski sistem je manj občutljiv za 'alarmne signale', kot so občutki nelagodja, notranji glas, ter začne tolerirati neiskrenost.

Ko lažemo, vložimo energijo v konstrukcijo laži – v njeno ohranjanje, nadzorovanje, usklajevanje z realnostjo, popravke. Tako energijo, ki je sicer namenjena regeneraciji in življenjskemu toku, preusmerimo v vzdrževanje prikrivanja.

Vsako neiskreno dejanje sproži val stresa, notranjih konfliktov in energijskih blokad. Ko se to ponavlja, nas laž razjeda – onemogoča pretok energije ter utiša subtilne signale telesa in duha.

Zato je iskrenost do sebe in drugih eden najmočnejših korakov energijske rehabilitacije. Ko brez pretvarjanja govorimo resnico in delujemo v harmoniji s sabo, odpiramo pot čiščenju blokad: energija laže teče, regeneracija in notranja jasnost se vračata.