Le enemu kitajskemu astrološkemu znaku je že pred rojstvom usojeno bajno bogastvo

Nedavna raziskava platforme Nebula je analizirala 200 najbogatejših ljudi na svetu po Bloombergovi lestvici in odkrila povezavo med kitajskim zodiakom ter verjetnostjo za osvojitev milijardnega premoženja. Izkazalo se je, da so posamezniki, rojeni pod določenimi kitajskimi znamenji, med svetovno elito zastopani precej pogosteje.

Leto Zmaja

Med 200 najpremožnejšimi ljudmi je kitajsko znamenje Zmaja v ospredju. Osebe, rojene v letih 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 in 2012, imajo najvišje možnosti, da postanejo milijarderji. Astrologija pojasnjuje, da Jupiter v Biku ali Dvojčkih prinaša obilje, odlične komunikacijske veščine in vodstveni talent. Idealne lastnosti za tiste, ki vodijo ogromne posle.

Leto Bivola

Na drugem mestu so tisti, rojeni v letih Bivola (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). Njihov Jupiter v Vodnarju ali Kozorogu spodbuja inovativnost, ambicioznost in samodisciplino.

Leto Tigra

Tretje mesto zasedajo ljudje, rojeni v kitajskem znamenju Tigra (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). Jupiter se pri njih nahaja v Ribah ali Ovnu, kar prinaša močno ustvarjalnost, podjetnost in nagnjenost k tveganju.