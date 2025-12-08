LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Leto 2026 bo prineslo prelomne energije za vsa astrološka znamenja. Planetarni vplivi bodo spodbujali povezovanje z lastnimi koreninami, poglabljanje notranje rasti ter iskanje ravnovesja med materialnim uspehom in duhovno zrelostjo.

Jupiter bo navdihoval z optimizmom, širil obzorja ter odpiral nove poslovne in osebne priložnosti, Saturn v ribah pa bo učil potrpežljivosti, vztrajnosti in modrosti dolgoročnega načrtovanja.

Začetek leta bo zaznamovan z močno konjunkcijo v Vodnarju, ki bo prinesla val inovativnih idej in pogumnih prebojev, poletje pa bo z združitvijo Marsa in Jupitra v Levu razplamtelo ustvarjalnost, samozavest in avtentično izražanje.

Retrogradna obdobja bodo čas za introspekcijo, zdravljenje preteklosti in razreševanje starih karmičnih vzorcev.

Če boste sledili svoji intuiciji in odprto sprejemali spremembe, bo leto 2026 postalo leto osebnega preboja, finančne stabilnosti in jasnega občutka življenjskega poslanstva.

Preberite svoj letni horoskop in razvozlajte skrivnosti, ki jih prinaša leto 2026.

OVEN 2026 (21. marec–20. april) Na poslovnem področju vas čakajo ambiciozni projekti, zasebno pa čustveno vznemirjenje in spremembe v ljubezni, ki … Preberite več.

BIK 2026 (21. april–21. maj)

Leto 2026 bo polno iskrenosti, harmonije in čustvene odprtosti, ponudila se vam bo tudi priložnost za poglobitev odnosov in … Preberite več.

DVOJČKA 2026 (22. maj–21. junij) Leto 2026 bo atraktivno, saj vas čakajo intelektualni izzivi, dinamične ideje in nove poslovne priložnosti, v ljubezni pa … Preberite več.

RAK 2026 (22. junij–22. julij)

Če boste prisluhnili telesu in se znali umiriti, bodo nagrade velike in si lahko obetate sprostitev čustvene napetosti, poslovni uspeh in … Preberite več.

LEV 2026 (23. julij–23. avgust) Leto 2026 prinaša pomembne premike, a hkrati zahteva previdnost pri impulzivnih odločitvah, zlasti na področju … Preberite več.

DEVICA 2026 (24. avgust–22. september)

S postopno osvoboditvijo starih navad in prepričanj boste k sebi pritegnili privlačne ljudi, finančni napredek in … Preberite več.

TEHTNICA 2026 (23. september–23. oktober) Leto 2026 prinaša finančno stabilnost z možnostjo dodatnega priliva, kar vas bo razbremenilo in prineslo pozitivne … Preberite več.

ŠKORPIJON 2026 (24. oktober–22. november)

V letu 2026 se boste morali oddaljiti od površinskosti in se približati svojim resničnim potrebam, sicer vas v ljubezni … Preberite več.

STRELEC 2026 (23. november–21. december) Leto 2026 ne bo razočaralo, saj vas že v prvih mesecih čaka občutna sprememba, ki bo zrahljala temelje vsega, kar … Preberite več.

KOZOROG 2026 (22. december–20. januar)

Na področju ljubezni vas v 2026 čaka stabilnost, karierno boste usmerjeni v gradnjo temeljev, strateško načrtovanje in … Preberite več.

VODNAR 2026 (21. januar–18. februar) Čaka vas svež veter v odnosih, k sebi boste kot magnet privlačili nove in vznemirljive osebe, a previdno, saj … Preberite več.

RIBI 2026 (19. februar–20. marec)

Leto 2026 bo leto globoke osebne preobrazbe, notranje rasti in postavljanja novih temeljev, s poudarkom na disciplini in … Preberite več.

