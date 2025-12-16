Leto 2026: težko obdobje za štiri astrološke znake

Nekatera znamenja zodiaka bodo v prihodnjem letu soočena z resnimi izzivi. Rojeni v njih bodo morali delati več kot večina, leto 2026 jim ne bo dovolilo ignorirati stvari, ki jih je treba v življenju spremeniti. A vsak izziv, s katerim se bodo primorani spopasti, jim bo pomagal zrasti kot oseba in se dvigniti na višjo raven. Z vztrajnostjo in trdim delom bo vsak od njih na koncu dobil priložnost zasijati. Če seveda prej ne bo obupal.

Oven

Ovni, vesolje vas bo z vstopom Saturna v vaše znamenje preizkušalo že na samem začetku novega leta. Saturn je namreč planet discipline, omejitev, strukture, zrelosti in dolgoročnega uspeha. Na srečo niste tip, ki bi se izogibal izzivom, zato se boste znali spoprijeti z vsemi preprekami. Morda boste včasih v skušnjavi, da bi bili nepremišljeni, da bi delovali impulzivno, a Saturn vas bo pripravil do tega, da boste ostali disciplinirani in boste sledili načrtu. Sprva boste imeli občutek, da ste omejeni, a vztrajajte naprej, prav skozi te omejitve in izzive boste postali bolj zrela različica sebe, kar je vedno dobra stvar.

FOTO: Mario13/Gettyimages

Vodnar

Vodnarji, tranzit Plutona skozi vaše znamenje v naslednjih 18 letih predstavlja velik preizkus vesolja, v letu 2026 bo pritisk dodatno povečal Severni vozel, ki bo v vašem znamenju od konca julija. Dodajte temu februarski sončni mrk v vodnarju in jasno je, da leto 2026 ne bo lahko. Čeprav se lahko zdi težko, se ne predajte paniki ali obupu. Preko teh ovir boste postali najboljša različica sebe, kar se bo odražalo na boljši komunikaciji z drugimi in boljšim poznavanju samega sebe. Ko boste premagali pasti leta 2026, boste napredovali kot še nikoli prej.

FOTO: Nikkimeel/Gettyimages

Lev

V prihodnjem letu boste imeli v svojem znamenju Južni vozel. Ta pojav v ospredje postavlja stvari, ki se jih je treba osvoboditi, ker nam ne služijo več. Ne glede na to, ali gre za toksične bivše partnerje, takšne prijatelje ali službo, ki vas preveč izčrpava, vesolje vas bo preizkušalo in bo preverjalo, ali ste se pripravljeni znebiti vsega, kar v vašem življenju predstavlja navlako in je vir stresa. Na srečo boste deležni pomoči Jupitra, ki bo v vašem znamenju od konca junija in bo prinašal srečo, obilje ter blaginjo. Če boste prestali transformacijo, nepogrešljivo, da bi postali najboljša različica sebe, pričakujte obilje, kot ga še niste bili deležni.

FOTO: Gettyimages

Tehtnica

S prihodom Saturna v znamenje ovna bo ta nasproti vašega znamenja, zato bo njegova energija še posebej zahtevna. Skozi vse leto se boste morali soočati s številnimi izzivi. Seveda pa ne bo vse temno. Čeprav bo leto 2026 prineslo veliko ovir, vas bo premagovanje teh naredilo bolj pripravljene, da se soočite z vsem, kar vam življenje prinaša. Zato nikoli ne obupajte. Tudi če bo življenje včasih res težko, vztrajate v veri, da se vse dogaja z razlogom, svetuje Glossy.rs.