KITAJSKI HOROSKOP

Leto konja trem astrološkim znakom odpira vrata do slave in denarja

Leto ognjenega konja se bo začelo 17. februarja.
FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

FOTO: Platoostudio/Gettyimages

FOTO: Metamorworks/Gettyimages 

M. Fl.
 12. 2. 2026 | 06:00
Potem ko bomo po kitajskem horoskopu vstopili v leto ognjenega konja, se kitajskim astrološkim znakom obetajo dramatične spremembe. Kitajski horoskop ob prihodu konja napoveduje, da bodo življenja nekaterih postala hitrejša, strastnejša, polna uspehov, nepričakovanih zmag in, kar je najpomembneje, izpolnile se jim bodo najbolj nore sanje. Za mnoge bo to trenutek, ko se bodo odprla dolgo zaprta vrata do prave slave, ljubezni in denarja. Leto konja prinaša energijo hitrosti, odločnosti in akcije. Leto 2026 bo odlično za tiste, ki bodo pripravljeni tvegati in zakorakati v neznano, med obdarjenimi s srečo in uspehom pa bodo izstopali trije astrološki znaki.

Tiger: leto rojstva 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tigri bodo v središču pozornosti: njihova pogum in ambicija se popolnoma ujemata z vibracijo prihajajočega leta. Od februarja naprej bodo na konju: čakajo jih poslovni uspehi, vse večji ugled in veliko prijetnih dogodkov.  Posebej bodo uživali v ljubezni. Leto konja jim bo pomagalo opuščati stare zamere, premagovati stare težave, pustiti preteklost in najti harmonijo. Novi odnosi se bodo razvijali hitro, iskreno in z velikim potencialom za dolgoročne zveze. Konj v besedah, čustvih in namenih išče iskrenost in šele takrat, ko ta prevlada, nagradi tiste, ki si upajo iskreno ljubiti.

Zmaj: leto rojstva 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Zmaji bodo morali prevzeti nadzor nad svojim življenjem. Pasivno opazovanje bo preteklost, konj zahteva akcijo in spoznavanje novih obzorij. Tisti, ki bodo pripravljeni tvegati, bodo nagrajeni tako finančno kot poklicno in zasebno. To bo za rojene v znamenju zmaja  idealen čas za velike odločitve: od selitve do spremembe kariere.

Podgana: leto rojstva 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Podgane bodo morda okusile določeno nestabilnost, saj konj oddaja njim nasprotno energijo.  Vendar se prav v takih trenutkih rojevajo junaki. Podgane bodo lahko ponovno razmislile o svojih ciljih in oblikovale novo strategijo, ki jim bo prinesla pomembne spremembe in pričakovane rezultate. Naučiti se bodo morale ujeti veter v jadra, namesto da bi se mu upirale, piše Glossy.

