Leto ognjenega konja: takšna je napoved za vaš znak

17. februarja, na prvi dan luninega novega leta 2026, je nastopilo kitajsko novo leto. Dvanajstletni cikel kitajskega zodiaka predstavlja 12 različnih živali v zaporedju: podgana, vol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič. Astrološki znak je določen z letom rojstva. Letos je nebeško steblo »bing« (veliko sonce), zemeljska veja pa »wu« (Konj), kar pomeni, da je leto 2026 leto ognjenega konja. Konj je že sam po sebi ognjeno znamenje, z dodatkom elementa velikega sonca pa bo to verjetno eno najbolj intenzivnih in ognjenih let. Pričakuje se prevlada panog, povezanih z ognjem, od tehnologije in energetike do umetnosti, mode in kulinarike. Vpliv ognja se bo čutil tudi v značaju ljudi, zato so možne okrepljene napetosti v odnosih, pa tudi strastni preobrati. Za tiste, ki jim v rojstni karti primanjkuje elementa ognja, pogosto ljudje, rojeni jeseni in pozimi, bi to lahko bilo izjemno ugodno leto.

FOTO: Profimedia

Poglejte, kaj prinaša vsakemu znamenju.

Konj

Leta rojstva: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Za konje je to trenutek pod žarometi. V letu 2026 se bodo soočili z Ben Ming Nian letom, ki sovpada z njihovim rojstnim znamenjem. Bodo glavni protagonisti leta, kar pomeni, da jih čakajo velike spremembe, pogosto v obliki pretresov na vseh glavnih življenjskih področjih, od kariere do odnosov in družinskih vprašanj. Tradicija svetuje, da naj v tem obdobju poskušajo nadzorovati spremembe tako, da se osredotočijo na srečne dogodke, kot so poroke ali rojstva. Zaradi intenzivnosti leta naj posebno pozornost namenijo duševnemu in telesnemu zdravju, uvedejo tehnike sproščanja in se izogibajo pretiranemu razmišljanju. Po drugi strani pa lahko občutne spremembe prinesejo tudi velike finančne priložnosti. Potovanja v hladnejše kraje na zahodu in severu bi lahko okrepila njihovo srečo, zlasti tistim, rojenim pred julijem, ki naj bodo v prvi polovici leta previdnejši.

Koza

Leta rojstva: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Koze imajo razlog za praznovanje, saj jim bodo kozmične energije izjemno naklonjene. Deležne bodo enega najugodnejših astroloških vplivov, kar pomeni, da bodo na svoji poti srečevale ljudi, ki jim bodo v veliko pomoč in s katerimi bodo gradile močne vezi. Podpora bo prihajala ob pravem času, tako poslovni kot ljubezenski odnosi pa bi morali potekati gladko. To bo leto cvetenja, stvari bodo končno padle na svoje mesto. Kljub temu naj ne bodo pasivne: priporočata se odprtost in hvaležnost ter, namesto skrbi za preteklost ali prihodnost, uživanje v trenutku.

Opica

Leta rojstva: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Opicam leto ognjenega konja prinaša relativno stabilnost in mir. Sreča bo uravnotežena, v primerjavi s prejšnjim letom pa lahko pričakujejo izboljšanje družinskih, prijateljskih in poslovnih odnosov. Morda ne bodo čutile tako velike potrebe po potovanjih kot nekatera druga znamenja, kar je povsem v redu, saj njihova sreča ni odvisna od gibanja. Za ohranjanje energijskega ravnovesja je zanje priporočljivo, da v vsakdanje življenje vnesejo več pastelnih oranžnih in rožnatih tonov, ki po feng šuju nosijo svetlejšo in toplejšo energijo.

Petelin

Leta rojstva: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Petelinom leto 2026 prinaša obdobje, polno ljubezni, vendar z določenimi izzivi. Nad njimi bo zasijala zvezda breskov cvet, ki prinaša priliv novih poznanstev in potencialnih zvez, bodisi na potovanjih bodisi v vsakdanjem življenju. Čeprav je to optimističen znak, bo potrebna previdnost. Tisti, ki iščejo ljubezen, bodo zlahka spoznavali nove ljudi, vendar morajo znati razlikovati kakovostne odnose od tistih, ki prinašajo težave. Petelini v zvezah naj pazijo, da ne bodo ogrozili obstoječih zvez. Tudi na delovnem mestu jih čakajo bolj aktivni odnosi, vendar naj se varujejo malenkostnih ljudi in govoric. Zdravje naj bi bilo dobro.

Pes

Leta rojstva: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Osebe, rojene v letu psa, bodo v 2026 pod vplivom zvezde, ki prinaša srečo na področju denarja, kariere in družine. Ta tiha, a močna poravnava obeta stabilnost in solidne nagrade, zlasti na finančnem področju. Za nekatere to lahko pomeni tudi dolgo pričakovano napredovanje. Energija v družini bo močna, prinašala bo boljšo komunikacijo in pogostejša, vesela srečanja. Edino področje, ki mu naj namenijo več pozornosti, je zdravje želodca in prebavnega sistema.

FOTO: Hua Ling/Unsplash

Prašič

Leta rojstva: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Po lanskih izzivih si bodo prašiči v 2026 končno oddahnili. Nahajajo se v ugodnem astrološkem položaju, ki prinaša postopen povratek sreče na vseh področjih: od dela in denarja do zdravja in odnosov. Po turbulentnem obdobju bo ključna potrpežljivost, saj se zadeve, tudi če sprva tega ne bodo opazili, obračajo v njihovo korist. Spremembe v energiji bodo pogosto začutili bližje svojemu rojstnemu dnevu. Pomembno si bo vzeti čas za okrevanje po stresu, nošenje pastelnih barv, kot so rožnata, oranžna in rumena, pa jim lahko prinese dodatno radost.

Podgana

Leta rojstva: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Pred podganami je pomembno in zahtevno obdobje, saj se nahajajo v konfliktu z vladajočo energijo leta. To prinaša močno dinamično energijo in številne velike spremembe, od ljubezenskih odnosov do kariere. Zato naj veliko pozornosti namenijo zdravju, uvedejo nove rutine dobrega počutja in redno opravljajo preglede. Priporoča se več gibanja in potovanj, zlasti v azijske destinacije ali tople kraje, ki jim energijsko ustrezajo. Ker so vodno znamenje, naravno dobro uravnotežijo ognjeno energijo tega leta, nošenje rožnate barve pa bi jim lahko dodatno okrepilo srečo.

Vol

Leta rojstva: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Po prijetnem obdobju se bodo voli v letu 2026 znašli v nekoliko bolj zahtevnem položaju. Ne gre za velik konflikt, vendar bodo bolj nagnjeni k manjšim poškodbam in malenkostnim težavam z ljudmi. V odnosih naj bodo previdnejši in naj modro izbirajo partnerje, tako poslovne kot prijateljske, saj bo hitreje kot običajno prihajalo do nesporazumov. Ker je nad njimi zvezda gibanja, naj to izkoristijo za potovanja in avanture ter raziskovanje novih krajev in dejavnosti.

Tiger

Leta rojstva: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Tigri imajo razlog za optimizem, saj jih čaka prijateljska astrološka poravnava. To napoveduje leto, polno dobrih odnosov, kakovostne družbe in številnih priložnosti na poslovnem področju. Samski bi lahko našli ljubezen, na splošno pa jih čakajo uspešna sodelovanja. Zaradi poudarjenih elementov lesa in ognja naj, še posebej spomladi in poleti pazijo na zdravje, zlasti na želodec, prebavo in vid. Bivanje ob vodi in nošenje hladnih tonov jim bo pomagalo umiriti intenzivno energijo leta.

FOTO: Anthony Tran/Unsplash

Zajec

Leta rojstva: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Zajcem se svetuje previdnost, saj bodo v zahtevnem odnosu z energijo leta. Posebej naj bodo pozorni v ljubezenskih odnosih in naj, preden se čustveno zavežejo, dobro opazujejo ljudi. Na delovnem mestu lahko pričakujejo več izzivov in občutek, da prejemajo manj pomoči kot običajno. Za energijsko ravnovesje se priporoča nošenje kovinskih barv in dodatkov, saj kovina zmanjšuje vpliv elementa lesa, ki je pri njih poudarjen.

Zmaj

Leta rojstva: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Zmaje v letu ognjenega konja varuje zvezda potujočega konja, kar pomeni, da bodo prihodnji meseci polni gibanja. To bo odlično leto za potovanja, selitve, menjavo službe ali pisarne, možna so tudi napredovanja. Izogibati se morajo stagnaciji, saj bi lahko zaradi prisilnega mirovanja postali nemirni in bolj nagnjeni k poškodbam. Z vidika zdravja naj pazijo na prebavo in želodec ter se izogibajo pretiravanju s hrano, kajti intenzivna energija leta lahko obremeni njihov prebavni sistem.

FOTO: Gettyimages

Kača

Leta rojstva: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Po intenzivnem preteklem letu si bodo kače oddahnile: v 2026 nimajo neposrednega konflikta z vladajočo energijo. To običajno pomeni mirnejše obdobje, vendar previdnost ne bo odveč. Ker so ognjeno znamenje, se jim leto lahko še vedno zdi intenzivno. Na delovnem mestu naj bodo pozorne, saj obstaja tveganje, da si kdo drug prilasti zasluge za njihov trud. Za uravnoteženje energije naj se izogibajo rdečim in vijoličnim tonom ter izbirajo modro, belo in kovinske barve. Potovanja v hladnejše kraje ob vodi jim bodo še posebej prijala.