  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KITAJSKI HOROSKOP

Leto ognjenega konja: takšna je napoved za vaš znak

Komu leto ognjenega konja prinaša kaos v odnosih in komu poslovne priložnosti.
Kitajski horoskop FOTO: Profimedia

Kitajski horoskop FOTO: Profimedia

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Hua Ling/Unsplash

FOTO: Hua Ling/Unsplash

FOTO: Anthony Tran/Unsplash

FOTO: Anthony Tran/Unsplash

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Kitajski horoskop FOTO: Profimedia
FOTO: Gettyimages
FOTO: Hua Ling/Unsplash
FOTO: Anthony Tran/Unsplash
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 19. 2. 2026 | 06:00
A+A-

17. februarja, na prvi dan luninega novega leta 2026, je nastopilo kitajsko novo leto. Dvanajstletni cikel kitajskega zodiaka predstavlja 12 različnih živali v zaporedju: podgana, vol, tiger, zajec, zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič. Astrološki znak je določen z letom rojstva. Letos je nebeško steblo »bing« (veliko sonce), zemeljska veja pa »wu« (Konj), kar pomeni, da je leto 2026 leto ognjenega konja. Konj je že sam po sebi ognjeno znamenje, z dodatkom elementa velikega sonca pa bo to verjetno eno najbolj intenzivnih in ognjenih let. Pričakuje se prevlada panog, povezanih z ognjem, od tehnologije in energetike do umetnosti, mode in kulinarike. Vpliv ognja se bo čutil tudi v značaju ljudi, zato so možne okrepljene napetosti v odnosih, pa tudi strastni preobrati. Za tiste, ki jim v rojstni karti primanjkuje elementa ognja, pogosto ljudje, rojeni jeseni in pozimi, bi to lahko bilo izjemno ugodno leto.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Poglejte, kaj prinaša vsakemu znamenju.

Konj

Leta rojstva: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Za konje je to trenutek pod žarometi. V letu 2026 se bodo soočili z Ben Ming Nian letom, ki sovpada z njihovim rojstnim znamenjem. Bodo glavni protagonisti leta, kar pomeni, da jih čakajo velike spremembe, pogosto v obliki pretresov na vseh glavnih življenjskih področjih, od kariere do odnosov in družinskih vprašanj. Tradicija svetuje, da naj v tem obdobju poskušajo nadzorovati spremembe tako, da se osredotočijo na srečne dogodke, kot so poroke ali rojstva. Zaradi intenzivnosti leta naj posebno pozornost namenijo duševnemu in telesnemu zdravju, uvedejo tehnike sproščanja in se izogibajo pretiranemu razmišljanju. Po drugi strani pa lahko občutne spremembe prinesejo tudi velike finančne priložnosti. Potovanja v hladnejše kraje na zahodu in severu bi lahko okrepila njihovo srečo, zlasti tistim, rojenim pred julijem, ki naj bodo v prvi polovici leta previdnejši.

Koza

Leta rojstva: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Koze imajo razlog za praznovanje, saj jim bodo kozmične energije izjemno naklonjene. Deležne bodo enega najugodnejših astroloških vplivov, kar pomeni, da bodo na svoji poti srečevale ljudi, ki jim bodo v veliko pomoč in s katerimi bodo gradile močne vezi. Podpora bo prihajala ob pravem času, tako poslovni kot ljubezenski odnosi pa bi morali potekati gladko. To bo leto cvetenja, stvari bodo končno padle na svoje mesto. Kljub temu naj ne bodo pasivne: priporočata se odprtost in hvaležnost ter, namesto skrbi za preteklost ali prihodnost, uživanje v trenutku.

Opica

Leta rojstva: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Opicam leto ognjenega konja prinaša relativno stabilnost in mir. Sreča bo uravnotežena, v primerjavi s prejšnjim letom pa lahko pričakujejo izboljšanje družinskih, prijateljskih in poslovnih odnosov. Morda ne bodo čutile tako velike potrebe po potovanjih kot nekatera druga znamenja, kar je povsem v redu, saj njihova sreča ni odvisna od gibanja. Za ohranjanje energijskega ravnovesja je zanje priporočljivo, da v vsakdanje življenje vnesejo več pastelnih oranžnih in rožnatih tonov, ki po feng šuju nosijo svetlejšo in toplejšo energijo.

Petelin

Leta rojstva: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Petelinom leto 2026 prinaša obdobje, polno ljubezni, vendar z določenimi izzivi. Nad njimi bo zasijala zvezda breskov cvet, ki prinaša priliv novih poznanstev in potencialnih zvez, bodisi na potovanjih bodisi v vsakdanjem življenju. Čeprav je to optimističen znak, bo potrebna previdnost. Tisti, ki iščejo ljubezen, bodo zlahka spoznavali nove ljudi, vendar morajo znati razlikovati kakovostne odnose od tistih, ki prinašajo težave. Petelini v zvezah naj pazijo, da ne bodo ogrozili obstoječih zvez. Tudi na delovnem mestu jih čakajo bolj aktivni odnosi, vendar naj se varujejo malenkostnih ljudi in govoric. Zdravje naj bi bilo dobro.

Pes

Leta rojstva: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Osebe, rojene v letu psa, bodo v 2026 pod vplivom zvezde, ki prinaša srečo na področju denarja, kariere in družine. Ta tiha, a močna poravnava obeta stabilnost in solidne nagrade, zlasti na finančnem področju. Za nekatere to lahko pomeni tudi dolgo pričakovano napredovanje. Energija v družini bo močna, prinašala bo boljšo komunikacijo in pogostejša, vesela srečanja. Edino področje, ki mu naj namenijo več pozornosti, je zdravje želodca in prebavnega sistema.

FOTO: Hua Ling/Unsplash
FOTO: Hua Ling/Unsplash

Prašič

Leta rojstva: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Po lanskih izzivih si bodo prašiči v 2026 končno oddahnili. Nahajajo se v ugodnem astrološkem položaju, ki prinaša postopen povratek sreče na vseh področjih: od dela in denarja do zdravja in odnosov. Po turbulentnem obdobju bo ključna potrpežljivost, saj se zadeve, tudi če sprva tega ne bodo opazili, obračajo v njihovo korist. Spremembe v energiji bodo pogosto začutili bližje svojemu rojstnemu dnevu. Pomembno si bo vzeti čas za okrevanje po stresu, nošenje pastelnih barv, kot so rožnata, oranžna in rumena, pa jim lahko prinese dodatno radost.

Podgana

Leta rojstva: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Pred podganami je pomembno in zahtevno obdobje, saj se nahajajo v konfliktu z vladajočo energijo leta. To prinaša močno dinamično energijo in številne velike spremembe, od ljubezenskih odnosov do kariere. Zato naj veliko pozornosti namenijo zdravju, uvedejo nove rutine dobrega počutja in redno opravljajo preglede. Priporoča se več gibanja in potovanj, zlasti v azijske destinacije ali tople kraje, ki jim energijsko ustrezajo. Ker so vodno znamenje, naravno dobro uravnotežijo ognjeno energijo tega leta, nošenje rožnate barve pa bi jim lahko dodatno okrepilo srečo.

Vol

Leta rojstva: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Po prijetnem obdobju se bodo voli v letu 2026 znašli v nekoliko bolj zahtevnem položaju. Ne gre za velik konflikt, vendar bodo bolj nagnjeni k manjšim poškodbam in malenkostnim težavam z ljudmi. V odnosih naj bodo previdnejši in naj modro izbirajo partnerje, tako poslovne kot prijateljske, saj bo hitreje kot običajno prihajalo do nesporazumov.  Ker je nad njimi zvezda gibanja, naj to izkoristijo za potovanja in avanture ter raziskovanje novih krajev in dejavnosti.

Tiger

Leta rojstva: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Tigri imajo razlog za optimizem, saj jih čaka prijateljska astrološka poravnava. To napoveduje leto, polno dobrih odnosov, kakovostne družbe in številnih priložnosti na poslovnem področju. Samski bi lahko našli ljubezen, na splošno pa jih čakajo uspešna sodelovanja. Zaradi poudarjenih elementov lesa in ognja naj, še posebej spomladi in poleti pazijo na zdravje, zlasti na želodec, prebavo in vid. Bivanje ob vodi in nošenje hladnih tonov jim bo pomagalo umiriti intenzivno energijo leta.

FOTO: Anthony Tran/Unsplash
FOTO: Anthony Tran/Unsplash

Zajec

Leta rojstva: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Zajcem se svetuje previdnost, saj bodo v zahtevnem odnosu z energijo leta. Posebej naj bodo pozorni v ljubezenskih odnosih in naj, preden se čustveno zavežejo, dobro opazujejo ljudi. Na delovnem mestu lahko pričakujejo več izzivov in občutek, da prejemajo manj pomoči kot običajno. Za energijsko ravnovesje se priporoča nošenje kovinskih barv in dodatkov, saj kovina zmanjšuje vpliv elementa lesa, ki je pri njih poudarjen.

Zmaj

Leta rojstva: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Zmaje v letu ognjenega konja varuje zvezda potujočega konja, kar pomeni, da bodo prihodnji meseci polni gibanja. To bo odlično leto za potovanja, selitve, menjavo službe ali pisarne, možna so tudi napredovanja. Izogibati se morajo stagnaciji, saj bi lahko zaradi prisilnega mirovanja postali nemirni in bolj nagnjeni k poškodbam. Z vidika zdravja naj pazijo na prebavo in želodec ter se izogibajo pretiravanju s hrano, kajti  intenzivna energija leta lahko obremeni njihov prebavni sistem.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kača

Leta rojstva: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Po intenzivnem preteklem letu si bodo kače oddahnile: v 2026 nimajo neposrednega konflikta z vladajočo energijo. To običajno pomeni mirnejše obdobje, vendar previdnost ne bo odveč. Ker so ognjeno znamenje, se jim leto lahko še vedno zdi intenzivno. Na delovnem mestu naj bodo pozorne, saj obstaja tveganje, da si kdo drug prilasti zasluge za njihov trud. Za uravnoteženje energije naj se izogibajo rdečim in vijoličnim tonom ter izbirajo modro, belo in kovinske barve. Potovanja v hladnejše kraje ob vodi jim bodo še posebej prijala.

Več iz teme

horoskopastrološki znakikitajski horoskopognjeni konj
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNA MODROST

Nagual Uchu, šaman: Smo v letu ponastavljanja na vseh ravneh (Suzy)

Preselil se je na Kras, kjer skupaj s partnerko Slovenko prenavlja nekdanjo kmetijo v center za delavnice in duhovni umik ...
19. 2. 2026 | 09:00
08:42
Lifestyle  |  Polet
DRUGA SMER

Včasih jabolko pade daleč od drevesa. Sin Jureta Koširja ni smučar, ampak ...

Zgodba družine Košir je lep opomnik, da otroci uspešnih staršev niso dolžni slediti njihovim stopinjam.
Miroslav Cvjetičanin19. 2. 2026 | 08:42
08:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ALI JE ŠE VEDNO ŽIV?

Ugrabili napačnega dedka: policija prepričana, da so storilci zgrešili tarčo

Policija domneva, da 85-letni moški ni bil prava tarča.
19. 2. 2026 | 08:40
08:40
Novice  |  Slovenija
POMAGAJO ŽABICAM

Prostovoljcem prekipelo: »Frajerji v avtih višjega cenovnega razreda, ki namenoma povozite živali ...«

Dodali so še, da so jih nekateri z nasmeški spraševali, ali dvoživke »nabirajo za jest«.
19. 2. 2026 | 08:40
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
ORTO FEST

Največji klubski festival pri nas: od Hamo & Tribute 2 Love do Challeta Salleta

Orto Fest v legendarnem ljubljanskem baru bo letos že šestindvajsetič. Polovica programa bodo zasedli izvajalci iz tujine.
Mitja Felc19. 2. 2026 | 08:20
08:11
Lifestyle  |  Polet
ZAČNIMO ŽE DANES

Raztezanje doma: zakaj ga večina dela narobe in kako ga izvajati pravilno

Ena največjih napak je raztezanje brez ogrevanja.
19. 2. 2026 | 08:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki