ČAS ZA NOV ZAČETEK

Leto si zgradimo namerno, po korakih, ki se jih zmoremo držati

Določimo mesečne teme, cilje določimo jasno in spremljamo napredek.
Ko imamo prioritete, laže rečemo ne stvarem, ki nas vlečejo vstran, in da tistemu, kar nas gradi. FOTO: Okrasyuk/Getty Images
Ko imamo prioritete, laže rečemo ne stvarem, ki nas vlečejo vstran, in da tistemu, kar nas gradi. FOTO: Okrasyuk/Getty Images
M. B. Z.
 7. 1. 2026 | 06:16
Začetek leta je vedno kot prazen list papirja. V njem lahko vse obrnemo na glavo: resetiramo življenje, začnemo živeti malo divje, sanjamo na veliko in postanemo nova različica sebe. A obstaja tudi druga plat: če v novo leto skočimo brez načrta, se naši veliki cilji pogosto posušijo že sredi februarja. Tokrat ne. Tokrat si leto zgradimo namerno, po korakih, ki jih zmoremo držati. Najprej pogledamo nazaj. Vzamemo si čas za pregled leta 2025: kaj nam je uspelo, kaj nam ni šlo, kje smo bili nase ponosni, kje smo pregoreli? Kateri ljudje so nas polnili in kateri dnevi so nas izželi? Ko to zapišemo, vidimo stvari jasno. In jasnost je podlaga za dober načrt.

Nato izberemo prioritete. Leto je dolgo, naša energija pa ni neskončna. Zato si ne natrpamo vsega, kar nam pade na pamet. Zastavimo si samo bistvene cilje. Kariera, zdravje, odnosi, osebna rast, hobiji – in iz tega izluščimo tri do pet stvari, ki so pomembne. Ko imamo prioritete, laže rečemo ne stvarem, ki nas vlečejo vstran, in da tistemu, kar nas gradi. Da nas ne preplavi, leto razbijemo na četrtine. Trije meseci naenkrat so obvladljivi. V prvem kvartalu zgradimo jutranjo rutino, v drugem speljemo projekt ali si uredimo postranski zaslužek, v tretjem si privoščimo novo izkušnjo (potovanje, tečaj, novo veščino), v četrtem pospravimo stvari in zaključimo. Velike sanje zahtevajo male korake.

Leto ne bo popolno, a lahko je namerno. FOTO: Okrasyuk/Getty Images
Leto ne bo popolno, a lahko je namerno. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Cilje zapišemo jasno. Ne 'bolj bom fit', ampak konkretno: kako, koliko, do kdaj. Cilji, ki so specifični, merljivi, dosegljivi, smiselni, časovno omejeni, nam ne pustijo bežati v izgovore. Ko cilj vidimo črno na belem, se lahko začne uresničevati. Določimo tudi mesečne teme. Januar je čas za red in nove začetke, februar za delo na navadah, marec za skrb zase … Ena misel, tema na mesec nas drži pri stvari, ko se začnejo nabirati kaos, utrujenost in izgovori, da nimamo časa. Potem napredujemo teden za tednom. Vsako nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj izberemo od 3 do 5 ključnih opravil in jih vpišemo v koledar. Dnevna rutina je pomembna. Jutro, ki nas postavi na noge. Večer, ki nas umiri. Redne ponovitve prinesejo veliko spremembo.

Napredek spremljamo. V zvezku, aplikaciji, planerju. Redni mini pregledi nas ohranijo odgovorne in pokažejo, kje moramo popraviti smer. A ostanemo prilagodljivi. Ko nas življenje udari, se prilagodimo, ne zavržemo načrta. Ko nas presenetijo bolezen, selitev ali nova priložnost, si ne očitamo poraza. Samo prestavimo, poenostavimo cilj in nadaljujemo. Pomemben je napredek, ne popolnost. In ko nam uspe, praznujemo. Tudi drobne zmage. Kajti če ne bomo navijali zase mi, kdo bo?! Naj bo nagrada dobra večerja, sprehod brez slabe vesti, dan odmora ali samo iskren 'bravo'. Leto ne bo popolno, a lahko je namerno. Če se danes ustavimo, pogledamo nazaj, izberemo prioritete in naredimo prvi korak, bo delalo za nas. Smo pripravljeni, da tokrat res naredimo, kar si obljubimo?

novo letociljiobljubezaobljube
ZNANI V ZVEZDAH

Jasna Kuljaj: vse bo dišalo po ljubezni (Suzy)

Jupiter kot vladar sedme hiše kaže zelo intenzivno, strastno, vročekrvno zvezo, ki ji odpira nova obzorja.
7. 1. 2026 | 06:00
HOROSKOP

Ruska astrologinja: to znamenje leta 2026 čakajo radikalne spremembe

Enemu od astroloških znakov se novemu letu obeta kar nekaj preobratov.
7. 1. 2026 | 06:00
NI OSAMLJEN PRIMER

Estetski kirurg po tragični liposukciji 44-letnice: Lepotni posegi v tujini lahko prinašajo resna tveganja

Po operaciji v Turčiji naj bi se ji zdravstveno stanje kmalu poslabšalo in zapletlo.
7. 1. 2026 | 05:22
KDO BO ODGOVARJAL?

Vse je bilo pod napetostjo: šofer se je želel oprhati, prijel je za pipo in v trenutku umrl

Skrbnik hiše Branko Matjaš krivdo za smrt vali na električarja Tomislava Pekolja.
Tanja Jakše Gazvoda7. 1. 2026 | 05:00
KARIKATURA

Trije ...

Sledili so napačni svetlobi ...
Aljana Fridauer Primožič6. 1. 2026 | 22:45
NA KOŽO

Kolumna Tine Horvat: Snemanje pred življenjem

Tragedij ne bomo nikoli povsem preprečili, ob vsaki pa se lahko vprašamo, kakšni ljudje želimo biti, ko se zgodi.
Tina Horvat6. 1. 2026 | 22:25

