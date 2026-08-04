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Levi pod žarometi: Na zunaj lev deluje, kot da natanko ve, kdo je in kaj hoče

Dobro se znajde v vodenju, medijih, umetnosti, modi, športu, politiki in poklicih, kjer štejeta nastop in vpliv.
Velja za eno najbolj ponosnih znamenj. FOTO: Photoelectrique/Getty Images
Velja za eno najbolj ponosnih znamenj. FOTO: Photoelectrique/Getty Images
M. B. Z.
 4. 8. 2026 | 07:02
3:54
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Ko v prostor stopi lev, ga težko spregledamo. Morda zaradi samozavestne drže, glasnega smeha, izbranih oblačil ali načina, kako hitro prevzame glavno besedo. Rojeni v tem znamenju namreč želijo sijati, ustvarjati, voditi in predvsem čutiti, da jih opazimo. Prav zato nas levi v enem trenutku očarajo, že v naslednjem pa spravijo ob živce. Njihova toplina, pogum in življenjska energija so nalezljivi, toda njihova potreba po pozornosti je lahko naporna. Lev želi priznanje. Pohvala mu pomeni ogromno, ignoriranje ga zaboli bolj, kot bo pokazal.

Velja za eno najponosnejših znamenj. Na zunaj deluje, kot da natanko ve, kdo je in kaj hoče. Redko omahuje, še redkeje se umakne. Ko drugi še tehtajo možnosti, se lev pogosto že odloči in prevzame odgovornost. To je njegova moč, a tudi past. Težko prizna, da se je zmotil, kompromis lahko razume kot poraz. Še posebno občutljiv je za kritiko. Če ga osramotimo pred drugimi ali se mu posmehujemo, lahko izbruhne, se dramatično umakne ali dolgo kuha zamero. A ko se čustva poležejo in znova začuti spoštovanje, praviloma hitro odpusti.

Ko ga ni, pogosto manjka njegova iskriva energija.

Zakaj imamo kljub temu tako radi pripadnike tega znamenja? Ker znajo biti neverjetno radodarni. Do svojih bližnjih so topli, zaščitniški in zvesti. Radi pripravljajo presenečenja, obdarujejo in ustvarjajo trenutke, ki si jih zapomnimo. Ko ljubijo, ljubijo na veliko. Ko praznujejo, želijo, da praznujemo vsi. Lev obožuje lepo in dobro življenje. Privlačijo ga kakovostna oblačila, dobra hrana, potovanja, umetnost in vse, kar naredi vtis. Denar mu lahko hitro spolzi iz rok, saj ga varčevanje pogosto manj mika kot uživanje v sedanjosti. Tudi ko nima veliko, ostaja radodaren.

Lev želi priznanje. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images
Lev želi priznanje. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images

V ljubezni pričakuje zvestobo, spoštovanje in občudovanje. Ne želi biti le eden od mnogih, ampak nekdo poseben. Če se počuti spregledanega, lahko začne dramatizirati ali zahtevati več pozornosti. Toda kot partner je lahko strasten, predan in pripravljen braniti najbližje. Kot starš je pogosto igriv in ponosen, vendar zna od otrok pričakovati veliko. Spodbuja njihove talente in jih rad vidi v ospredju, ob tem mora paziti, da pohvali tudi trud, ne le zmage. Mali levček potrebuje pozornost, a prav tako jasne meje.

Tudi v službi želi prostor, kjer lahko zasije. Dobro se znajde v vodenju, medijih, umetnosti, modi, športu, politiki in vseh poklicih, kjer štejeta nastop in vpliv. V dobrem kolektivu zna navdušiti druge, prevzeti pobudo in dvigniti moralo. Naučiti se mora deliti zasluge ter sprejeti, da ni vedno najbolj pameten v prostoru. Kaj nam gre pri levih najbolj na živce? Ukazovanje, potreba po nadzoru in prepričanje, da jim pripada poseben položaj. Kaj pri njih obožujemo? Njihovo toplino, pogum, ustvarjalnost in sposobnost, da tudi siv dan spremenijo v predstavo. Z levom hitro izgubimo potrpljenje. Toda ko ga ni, pogosto manjka prav tista iskriva energija, zaradi katere je bilo življenje ob njem bolj glasno, drzno in veliko bolj pisano.

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