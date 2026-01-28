Ljubezen nas lahko potegne nazaj

Ko se začnemo zavestno razvijati, lahko hitro 'poberemo' energijo nasprotnega spola - in če naletimo na človeka, ki nam jo daje neposredno, se zaljubimo in se hitro odklopimo od pravega vira, to je vesoljne energije.

Dokler ne utrdimo svoje povezave z vesoljem, hodimo po svetu kot polovica kroga, zato nas vleče k drugi polovici, da nas dopolni in smo končno celi. Toda pogosto gre le za soodvisnost, saj dva človeka drug v drugem iščeta manjkajoči del sebe.

A če sta za enost potrebna dva, nastane bitje z dvema glavama in dvema egoma. In ko iluzija enosti popusti, se začne bitka za nadzor.

Rešitev ni v tem, da se ljubezni odrečemo. Zaljubljali se bomo še naprej. A najprej moramo dopolniti krog v sebi. Vztrajati moramo v povezavi z vesoljem in razdreti trenutne soodvisne odnose, če hočemo naprej.

Najbolje je sicer, da se za nekaj časa upremo ljubezni na prvi pogled in imamo platonske odnose z nasprotnim spolom, da ne projiciramo svojih sanjarij na druge in se osvobodimo.

Ne pozabimo, da vsak človek, ki nam prekriža pot, nosi sporočilo. Naključij ni. Če sporočila ne prepoznamo, to ne pomeni, da ga ni bilo – le da smo ga spregledali. Zato se ustavimo, ko se isti znanec pojavi dvakrat v dnevu, ter pomislimo: Kaj nam kaže življenje?

Energijo lahko tudi zavestno pošiljamo. Ko spoštljivo opazujemo lepoto, se v nas nabere ljubezen. A pošiljamo jo nenamerno, brez navezanosti. Tako se izognemo dramam nadzora. Ko nekdo manipulira, mu ne damo vloge – in drama v trenutku razpade. Razkrijemo jo z iskrenostjo in pogledom v človeka pred nami.

To velja tudi v skupini. V dobrem pogovoru energija kroži. Sodelujočim se porajajo zamisli, a najpomembnejša se vedno porodi enemu. Če so drugi pozorni, začutijo, kdo je na vrsti, zavestno osrediščijo energijo nanj in mu pomagajo, da jo izrazi. Ključ je v prepoznanju, kdaj moramo spregovoriti in kdaj pošiljati energijo drugim. Toda nekateri se napihnejo. Čutijo moč svoje zamisli in jo izrazijo, a govorijo še dolgo po tem, ko bi energija morala preiti h komu drugemu. Monopolizirajo skupino. Drugi se umaknejo, in čeprav začutijo moč svoje zamisli, si je ne drznejo izraziti. Tedaj skupina razpade.

Pomembno je vedeti, kaj se dogaja z ljudmi, ki jih ne priznavamo. Ko nekoga ne maramo ali čutimo, da nam je nevaren, se osredotočimo na tisto, kar nam na njem ni všeč. Zato ne vidimo njegove notranje lepote in mu ne dajemo energije. Odtegujemo mu jo. Nenadoma se počuti neprijetno, saj mu energija upade. Zato je proces predajanja energije tako pomemben. V dobro delujoči skupini in odnosu si je treba zato prizadevati za nasprotno, saj se zaradi pošiljanja energije stopnjuje energija vseh. Energijska polja članov se zlijejo v eno energijsko polje. To je višje bitje, ki nastane tako v ljubezenskem odnosu kot v skupini.