Ljubezenski horoskop za vse astrološke znake napoveduje čustvene preobrate, iskrene pogovore, vračanje nekdanjih ljubezni in nova poznanstva. Nekateri bodo končno razčistili nesporazume, ki so že dolgo obremenjevali njihove odnose, drugi bodo dobili priložnost za nov začetek. Tudi samskim se obetajo zanimiva srečanja, spogledovanje in morda celo ljubezenska zgodba, ki je sprva ne bodo pričakovali.

Obdobje do 22. novembra bo na ljubezenskem področju prineslo precej dogajanja. Za nekatere bo to čas, ko bodo morali zbrati pogum in povedati, kaj v resnici čutijo, drugi pa bodo končno dobili odgovore na vprašanja, ki so jih že dolgo mučila. V ospredju bodo predvsem iskrenost, zaupanje in pripravljenost na kompromise. Marsikdo bo začel drugače gledati na pretekle ljubezenske izkušnje. Nekateri bodo ugotovili, da je vredno dati priložnost osebi, s katero so se nekoč razšli, drugi pa bodo spoznali, da je čas, da dokončno zaprejo vrata preteklosti. Tisti, ki so v zvezi, bodo imeli priložnost obnoviti bližino, premagati nesoglasja in znova zanetiti iskrico, ki je v zadnjem času morda nekoliko ugasnila.

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Kaj pa čaka posamezna astrološka znamenja? Kdo bo rešil ljubezenske spore, komu se vrača nekdanja ljubezen in koga čaka romantično presenečenje?

Oven

Ovni bodo končno nehali obujati stare ljubezenske prepire in se začeli ozirati v prihodnost. Samski pripadniki znamenja bi lahko spoznali osebo, ki jih bo pritegnila z močno energijo, samozavestjo in neposrednostjo. Tisti, ki so v zvezi, bodo dobili priložnost, da izboljšajo odnos s partnerjem in spregovorijo o težavah, ki so jih dolgo zadrževali zase. En sam iskren pogovor bi lahko spremenil marsikaj. Čas je, da pustijo zamere za seboj in naredijo prostor za lepše skupne trenutke.

Bik

Bikom se vrača želja po ljubezni, nežnosti in stabilnosti, ki jim je v preteklem obdobju morda primanjkovala. Samski bi lahko obnovili stik z osebo iz preteklosti, vendar bodo tokrat precej bolje vedeli, kaj si želijo in česa ne bodo več sprejemali. Tistim v zvezah bo končno uspelo premagati nesoglasja, ki so rušila harmonijo v odnosu. Pred njimi je obdobje, v katerem bo ljubezen znova postala varno zavetje. Pomembno bo, da si bodo znali vzeti čas drug za drugega in pokazati, koliko jim pomeni bližina.

Dvojčka

Dvojčki bodo končno lahko povedali vse, kar so dolgo zadrževali v sebi. Samski bodo imeli več priložnosti za spogledovanje, dopisovanje in nova poznanstva, ki bi se lahko razvila v resnejšo ljubezensko zgodbo. Tisti v zvezah bodo lažje razjasnili nesporazume s partnerjem in v odnos znova vnesli spontanost. Njihovo ljubezensko življenje bo postalo precej bolj živahno, že eno samo nepričakovano sporočilo pa jim lahko polepša dan. Najpomembneje bo, da ne bodo bežali pred pogovori, temveč bodo jasno izrazili svoje želje.

Rak

Raki bodo občutili veliko čustveno olajšanje, saj jim ne bo več treba ugibati, kaj partner v resnici čuti. Samski bi lahko spoznali osebo, ki jim bo namenila pozornost, toplino in nežnost, po katerih že dolgo hrepenijo. Tisti v zvezah bodo imeli priložnost obnoviti bližino in pustiti za seboj obdobje čustvene oddaljenosti. Čas je, da se nehajo bati razočaranja in znova začnejo zaupati ljubezni. Če bodo pripravljeni pokazati tudi svojo ranljivo plat, bi lahko doživeli precej lepše in bolj sproščeno obdobje.

Lev

Levom se obeta romantičen preobrat, še posebej če so imeli v zadnjem času zapleten odnos z osebo, ki jim veliko pomeni. Samski bi lahko začeli zanimivo ljubezensko zgodbo z nekom, ki jih že nekaj časa privlači in buri njihovo domišljijo. Tisti v zvezah bodo končno našli skupni jezik s partnerjem in rešili vprašanje, ki je povzročalo napetosti. Ljubezen jim bo prinesla več veselja, strasti in optimizma. Pred njimi je priložnost, da znova začutijo metuljčke v trebuhu in se prepustijo prijetnim presenečenjem.

Devica

Device bodo končno nehale analizirati vsako partnerjevo besedo in dejanje. Samski pripadniki znamenja bi lahko ugotovili, da nekdo iz njihove bližine do njih goji precej močnejša čustva, kot so si sprva predstavljali. Tisti v zvezah bodo imeli priložnost za pogovor o skupni prihodnosti in sprejemanje pomembnih odločitev. Ljubezen bo postala preprostejša, ko bodo spoznali, da jim ni treba iskati odgovorov na prav vsako vprašanje. Včasih bo dovolj, da bodo prisluhnili srcu in partnerju zaupali nekoliko bolj kot doslej.

Tehtnica

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Tehtnicam bo obdobje še posebej naklonjeno, saj je njihova vladajoča planeta Venera, ki je povezana z ljubeznijo, romantiko in odnosi. Samske tehtnice bi lahko prejele klic ali sporočilo nekdanje ljubezni, lahko pa bodo spoznale tudi nekoga, ki jih bo povsem očaral. Tiste v zvezah bodo končno lahko razrešile nesoglasja in v vsakdan znova vnesle romantiko. Pred njimi je obdobje, v katerem bodo precej jasneje vedele, koga si želijo ob sebi. Pomembno bo predvsem, da ne bodo pristajale na manj, kot si v ljubezni zares želijo.

Škorpijon

Škorpijoni počasi zapuščajo čustveno zahtevno obdobje, v katerem so bile številne ljubezenske zgodbe na resni preizkušnji. Samski bi se lahko znova srečali z osebo, ki je nikoli niso povsem preboleli. Vračanje nekdanje ljubezni bo v njih prebudilo številne spomine, pa tudi vprašanja o tem, ali je tokrat lahko drugače. Tisti v zvezah bodo končno odkrito spregovorili o ljubosumju, zaupanju in težavah, ki so jih predolgo pometali pod preprogo. Čas je za pomembno odločitev: si želijo novega začetka ali dokončnega zaključka nekega poglavja?

Strelec

Strelci si bodo znova zaželeli pustolovščin, vznemirjenja in ljubezni, ob kateri bodo lahko ohranili občutek svobode. Samski bi lahko zanimivo osebo spoznali prek prijateljev, družbenih omrežij ali na potovanju. Tisti v zvezah bodo znali razbiti vsakodnevno rutino in v odnos s partnerjem vnesti več spontanosti. Eno nepričakovano poznanstvo bi se lahko razvilo v nekaj precej resnejšega, kot so sprva pričakovali. Pomembno bo, da bodo odprti za nova doživetja in ne bodo prehitro zavrnili priložnosti, ki se jim bo ponudila.

Kozorog

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Kozorogi bodo končno dobili priložnost, da razčistijo ljubezensko situacijo, ki jih je obremenjevala v zadnjih tednih. Samski bi lahko začeli razmerje z osebo, ki jo že poznajo, vendar je doslej niso dojemali kot morebitnega ljubezenskega partnerja. Tisti v zvezah se bodo pogovarjali o skupnih načrtih in ugotovili, kako pomembna je zanje stabilnost v odnosu. Ljubezen jim bo pokazala, da jim ni treba vedno imeti vsega pod nadzorom. Včasih je prav zaupanje tisto, kar omogoči, da se odnos razvije v pravo smer.

Vodnar

Vodnarje čaka zanimivo obdobje, v katerem bi se lahko prijateljstvo nepričakovano spremenilo v ljubezen. Samski pripadniki znamenja bi lahko spoznali nekoga, ki jih bo osvojil s svojo inteligenco, izvirnostjo in nenavadnim pogledom na življenje. Tisti v zvezah bodo končno rešili težavo, ki se je v njihovem odnosu vedno znova ponavljala, in našli način, kako bolje razumeti partnerja. Nepričakovano srečanje ali pogovor bi lahko sprožil velike čustvene spremembe. Morda bodo prav tam, kjer jih najmanj pričakujejo, odkrili nekaj, kar bo povsem spremenilo njihov pogled na ljubezen.

Ribi

Ribe bodo končno lahko na ljubezensko dogajanje pogledale bolj stvarno, brez idealiziranja in previsokih pričakovanj. Samski bi lahko dočakali priznanje čustev od osebe, od katere si to že dolgo želijo. Tisti v zvezah bodo imeli priložnost obnoviti zaupanje in v odnos s partnerjem znova vnesti nežnost. Pred ribami je obdobje, v katerem bo ljubezen zahtevala predvsem iskrenost in jasno izražanje čustev. Če bodo pripravljene sprejeti tudi manj popolno plat odnosa, jih lahko čakajo številni srečni trenutki, poroča Informer.rs.