Ljubezenski horoskop za mesec maj

Vzdušje meseca maja ne bo spodbujalo površnega spogledovanja, temveč bolj intenzivne, globoke in iskrene zgodbe, v katerih se bodo čustva kazala z dejanji, ne z besedami. To vam na področju ljubezni napovedujejo zvezde.

Oven

Maj bo ovnom prinesel spoznanje, da je tišina v odnosih včasih pomembnejša od glasnih izpovedi. Za samske bo to obdobje notranje preobrazbe. Namesto osvajanja novih ciljev boste raje podrobneje opazovali svojo bližnjo okolico. Ovni v zvezah naj se posvetijo drobnim skupnim trenutkom: manjša prenova doma ali skupen nakup vaju bo zbližal bolj kot načrtovan dopust.

Bik

Za bike bo ta mesec pravi prikaz osebnega šarma. Planeti vam bodo zagotovili privlačnost, ki se ji bo težko upreti. Če iščete ljubezen, ne zavračajte povabil na kulturne dogodke. V drugi polovici maja bodo vaša čustva lahko na preizkušnji zaradi finančnih vprašanj. Namesto kritiziranja partnerja raje ustvarjajte občutek udobja in varnosti.

Dvojčka

Informacijski tok bo maja dvojčke preplavil z novimi povezavami v digitalnem prostoru. Družbena omrežja ali izobraževalne platforme lahko postanejo kraj usodnega srečanja. Tisti v razmerju naj se naučijo upoštevati tudi ton glasu, ne le besed. Na dan lahko pridejo skrita nesoglasja, vendar bo to priložnost za razjasnitev in višjo raven zaupanja.

Rak

Raki boste maja čutili posebej močno potrebo po varnosti. Zvezde svetujejo, da se ne zapirate vase, temveč partnerju odkrito izrazite svoje potrebe. Sredina meseca bo ugodna za obujanje starih vezi. Če so ostala nerešena vprašanja s preteklimi ljubeznimi, jih boste lahko dokončno zaključili ali znova obudili odnos. Zaupajte intuiciji, ta bo zelo zgovorna.

Lev

Za leve bo maj čas družbenih aktivnosti. Zasebno življenje bo tesno povezano z javnostjo. Morda boste uradno razkrili svoj status ali partnerja predstavili družini. Samskim se obeta strastna romanca, ki se lahko začne kot tekmovalnost ali intelektualna razprava. Pomembno je, da odnos ne postane boj za prevlado, temveč sodelovanje.

Devica

Device boste maja nagnjene k pretiranemu analiziranju čustev. Zvezde vas bodo spodbudile, da znižate pričakovanja do partnerja. Mesec pred nami bo idealen za skupna potovanja, morda le za kratek izlet. Sprememba okolja bo pomagala sprostiti napetost. Samski: ob koncu meseca vas lahko preseneti nekdo, ki ste ga dolgo imeli le za prijatelja.

Tehtnica

Za tehtnice bo maj mesec izbire med osebno svobodo in zavezanostjo. Partner bo za ohranjanje harmonije moral pokazati veliko diplomacije. Samski naj bodo pozorni na ljudi iz sveta umetnosti ali prava. Novo poznanstvo v zadnji tretjini maja bo imelo velik potencial za lepo in dolgotrajno zgodbo.

Škorpijon

Škorpijoni se bodo znašli v vrtincu strasti. Maj bo okrepil vaša čustva do skrajnosti, odnosi bodo zelo intenzivni. To bo obdobje globoke čustvene povezanosti, a tudi možnega ljubosumja. Zvezde svetujejo, da to energijo usmerite v nekaj ustvarjalnega, denimo v skupne projekte ali globlje pogovore. Izogibajte se manipulaciji, iskrenost bo vaše najmočnejše orožje.

Strelec

Strelci lahko ljubezen najdejo skozi učenje ali širjenje obzorij. Maj bo spodbujal odnose z ljudmi iz drugih kultur ali krajev. Če ste že v zvezi, v odnos vnesite element novosti in avanture. Skupni hobiji ali učenje tujega jezika bodo okrepili vajino povezanost. Ne bojte se stopiti iz cone udobja.

Kozorog

Za kozoroge bo maj čas utrjevanja temeljev. Če ste razmišljali o resnejšem koraku, skupnem življenju ali zaroki, bo to pravi trenutek. Zvezde bodo podpirale resne odločitve. Samski lahko v delovnem okolju ali prek poslovnih stikov spoznajo primernega partnerja. Cenili boste zanesljivost in skupne cilje.

Vodnar

Vodnarji boste maja hrepeneli po intelektualni povezanosti. Za vas bo pomembno, da bo partner z vami delil vaše ideje in pogled na življenje. Mesec lahko samskim prinese nepričakovane preobrate, tudi ljubezen na prvi pogled. Ne zadržujte čustev, a tudi ne hitite z odločitvami. Dajte odnosu čas, da v vsakdanjem življenju pokaže potencial.

Ribi

Za ribe bo maj obarvan romantično in rahlo melanholično. Nagnjeni boste k idealiziranju partnerja, kar bo lahko vodilo v razočaranje. Poskusite ostati bolj prizemljeni in ceniti dejanja, ne le besed. Druga polovica meseca bo ugodna za romantične trenutke ob vodi. Za ribe v zvezi bo to odličen čas za več nežnosti in skrbi v vsakdanjih malenkostih, obljublja portal joy-pup.com.