DUHOVNA MODROST

Ljudje se ne spreminjamo dosti

V življenju ostajamo v precej podobnih psiholoških okvirih. Ponovna prijateljstva in vrnitve k bivšim partnerjem nas lahko zmedejo.
Večina ljudi sčasoma postane bolj utrjena različica sebe. FOTO: Georginutsov/Getty Images
M. B. Z.
 27. 5. 2026 | 05:40
3:34
Vsi smo že kdaj verjeli, da bo čas naredil svoje. Da bo nekdo dozorel, postal bolj nežen, odprt, manj sebičen, manj hladen. Da bo po nekaj letih drugačen človek. Zato se vračamo v prijateljstva, ki so nas nekoč dušila. V partnerstva, v katerih smo se počutili nerazumljene. K ljudem, od katerih smo že odšli. In potem nas preseneti, da nas še vedno motijo iste stvari. Isti ton glasu. Ista zaprtost. Ista potreba po nadzoru. Ista površinskost. Ista čustvena nedostopnost. Kot da se vmes ni zgodilo nič, čeprav so minila leta.

Resnica je verjetno manj romantična, kot si želimo. Ljudje se sicer spreminjamo, a običajno ne v svojem jedru. V življenju ostajamo v precej podobnih psiholoških okvirih. Nekdo, ki je izrazito zaprt, bo morda postal nekoliko mehkejši, a verjetno nikoli zelo odprt človek. Nekdo, ki nima rad globokih pogovorov, jih pri petdesetih najverjetneje tudi ne bo nenadoma oboževal. In nekdo, ki nas je nekoč dušil, nas bo pogosto dušil tudi pozneje. Morda pridobi več izkušenj, miru, discipline, a osnovni način delovanja pogosto ostane podoben. Zato nas lahko ponovna prijateljstva in vrnitve k bivšim partnerjem tako zmedejo. Spominjali smo se lepih trenutkov, pozabili občutek, zaradi katerega smo odšli. In ko se ponovno srečamo, se tega telo spomni prej kot razum. Kar nas je nekoč bolelo, nas začne boleti znova.

Ena najtežjih življenjskih lekcij je zavedanje, da nekoga ne bomo spremenili. FOTO: Eric Audras/Getty Images
Ko to sprejmemo, postanejo odnosi bolj jasni

Včasih se ujamemo v lastno upanje. V misel, da bomo zdaj dovolj potrpežljivi, dovolj razumevajoči, dovolj drugačni tudi sami. Da bomo tokrat znali sprejeti več, potrpeti dlje, manj pričakovati. A če nas v odnosu nekaj temeljnega stiska, se to redko razblini samo zato, ker smo starejši. Seveda obstajajo izjeme. Velike življenjske krize, izgube, terapija ali res iskreno delo na sebi lahko človeka premaknejo. A to ni tako pogosto, kot radi verjamemo. Večina ljudi predvsem postane bolj utrjena verzija sebe. Morda je zato ena najtežjih življenjskih lekcij sprejemanje. Ne pasivno, vdano, ampak trezno. Zavedanje, da nekoga ne bomo spremenili. Da ga ne bomo odprli, prebudili ali naučili čustvene globine, če je nima. In da tudi ljubezen pogosto ni dovolj.

To ne pomeni, da moramo postati trdi ali cinični. Pomeni le, da nehamo mešati možnost z obljubo. Nekdo se lahko spremeni, a tega ne moremo izsiliti s svojo zvestobo, potrpežljivostjo ali bolečino. Sprememba, ki ni njegova, nikoli zares ne postane njegova. Ko to sprejmemo, postanejo odnosi bolj jasni. Manj energije porabimo za popravljanje drugih in več za vprašanje, ali smo ob njih lahko, kar smo. Včasih je najbolj zrelo prav to, da si priznamo: nekoč se nismo ujeli – in verjetno se tudi danes ne bomo.

duhovna modrostljubezenprijateljstvoživljenječustvapogovorodnosipartnerski odnosi
