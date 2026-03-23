Louise Hay o zdravstvenih težavah

Ko nas zaboli telo, običajno najprej pomislimo na fizični vzrok. A Louise Hay, ena najbolj znanih avtoric s področja duhovne rasti, je verjela drugače. Prepričana je bila, da telo govori – in da vsaka bolečina nosi tudi čustveno sporočilo.

Louise Hay je bila ameriška pisateljica in govorka, ki je zaslovela s knjigo You Can Heal Your Life (Lahko pozdravite svoje življenje). V njej je povezovala telesne težave z notranjimi vzorci razmišljanja in čustvi. Njena filozofija je temeljila na ideji, da lahko z zavestno spremembo misli vplivamo tudi na svoje zdravje.

Bolečino v komolcu je npr. povezovala z odporom do sprememb in togostjo v razmišljanju. Komolec simbolizira gibanje in prilagajanje – če tam začutimo bolečino, naj bi to kazalo, da se nečemu upiramo ali se težko premaknemo naprej v življenju.

Sindrom karpalnega kanala je po njenem povezan z občutki ujetosti, pritiska in preobremenjenosti. Gre za področje rok – torej delovanja, ustvarjanja, dajanja. Ko so roke v bolečini, naj bi to odražalo notranji občutek, da smo pod pritiskom ali da izgubljamo nadzor nad svojim življenjem.