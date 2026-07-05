Luna odpira stare rane: to so znamenja, ki bodo končno prisiljena razčistiti odnose

Najmočnejši vpliv bodo občutila predvsem sledeča znamenja.

Rak

Za rake bo to eden najbolj čustvenih tednov poletja. Nekdo, za katerega ste mislili, da je že del preteklosti, se lahko znova oglasi ali pa boste vi začutili potrebo po tem, da razjasnite nekaj, kar vas spremlja že dolgo časa. Čeprav pogovor morda ne bo lahek, vam lahko prinese občutek olajšanja in zapre poglavje, ki vam je jemalo energijo.

Škorpijon

Škorpijoni pogosto skrivajo svoja prava čustva, tokrat pa bo težje ohranjati zidove. Luna bo odprla teme zaupanja, ljubosumja in neizrečenih pričakovanj. Če ste v razmerju, je zdaj pravi čas za iskren pogovor. Samski pa bi lahko ugotovili, da še niso povsem pozabili nekoga iz preteklosti.

Tehtnica

Tehtnice bodo iskale ravnovesje med tem, kar čutijo, in tem, kar od njih pričakujejo drugi. Prav zaradi tega se lahko znajdejo pred pomembno odločitvijo glede prijateljstva, družinskega odnosa ali ljubezenske zveze. Odlašanje tokrat ne bo več prineslo rešitve.

Kozorog

Čeprav kozorogi pogosto delujejo hladno in zbrano, bodo v prihodnjih dneh presenetili celo sami sebe. V ospredje bodo stopili spomini, ki so jih dolgo potiskali na stran. To je primeren čas za spravo – z drugo osebo ali pa tudi s samim seboj.

Ribi

Pri ribah bo intuicija izjemno močna. Hitro bodo zaznale, če nekdo ni iskren, prav tako pa bodo lažje prepoznale, kateri odnosi jih bogatijo in kateri jih le izčrpavajo. Marsikatera riba bo sprejela odločitev, da se poslovi od odnosa, ki ji že dolgo ne prinaša več miru.

Astrologi poudarjajo, da obdobje okrepljenega Luninega vpliva ni namenjeno vračanju v preteklost zaradi nostalgije, temveč razumevanju, kaj nas stare zgodbe še vedno učijo. Včasih je dovolj en iskren pogovor, drugič opravičilo, tretjič pa odločitev, da gremo naprej brez zamer. Če boste v prihodnjih dneh čutili večjo občutljivost ali vas bodo presenetili spomini na ljudi, ki jih že dolgo niste videli, tega ne jemljite kot naključje. Morda je prav zdaj pravi trenutek, da zaprete staro poglavje in naredite prostor za novo.