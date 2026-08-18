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Luna v 10. hiši: Delo težko doživljamo samo kot način služenja denarja

Če imamo Luno v 10. hiši, potrebujemo čustveno povezavo s tem, kar počnemo.
Luna v rojstni karti predstavlja naš čustveni svet. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images
Luna v rojstni karti predstavlja naš čustveni svet. FOTO: Kharchenko_irina7/Getty Images
M. B. Z.
 18. 8. 2026 | 12:40
3:43
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Z Luno v 10. hiši se naše čustveno življenje prepleta z ambicijami, kariero, ugledom in načinom, kako nas vidi okolica. Luna po svoji naravi govori o zasebnosti, domu, družini, občutku varnosti in naših najglobljih potrebah, medtem ko je 10. hiša povezana predvsem z javnostjo, dosežki in položajem v družbi. Pri nas se zato zasebno in javno pogosto srečata.

Luna v rojstni karti predstavlja naš čustveni svet. Pove nam, kaj potrebujemo, da se počutimo varne, sprejete in ljubljene. Kaže tudi naše instinktivne odzive, navade, intuicijo in vzorce, ki smo jih razvili v otroštvu. Z njo povezujemo odnos do matere oz. osebe, ki je v našem življenju prevzela negovalno vlogo. Zato položaj Lune veliko pove o tem, kje iščemo občutek doma. Ko je Luna postavljena v 10. hišo, občutek doma pogosto iščemo skozi uspeh, priznanje in družbeni položaj. Želimo vedeti, da je naše delo opaženo in ima, kar počnemo, določeno težo. Pohvala, priznanje ali občutek, da smo nekaj dosegli, na nas ne vplivajo samo racionalno, temveč čustveno. Če dobimo potrditev okolice, zacvetimo. Če imamo občutek, da našega truda nihče ne vidi ali ceni, nas to lahko prizadene.

Naše karierne odločitve so lahko odvisne od trenutnega počutja. FOTO: Mananya Kaewthawee/Getty Images
Naše karierne odločitve so lahko odvisne od trenutnega počutja. FOTO: Mananya Kaewthawee/Getty Images
Deseta hiša predstavlja kariero, ugled, avtoritete, življenjske dosežke in podobo, ki jo kažemo svetu. Zato smo z Luno na tem mestu bolj vidni. Ljudje nas lahko dojemajo kot dostopne, čuteče, prijazne ali skrbne. Tudi če si ne prizadevamo za slavo, lahko v svojem okolju postanemo dobro poznani. Naša osebnost ima nekaj, kar pritegne pozornost, drugi imajo pogosto občutek, da nas poznajo bolje, kot nas v resnici. Mnenje drugih nam lahko pomeni preveč. Ker je naš občutek notranje varnosti povezan z javno podobo, se lahko hitro ujamemo v željo, da bi ugajali okolici, izpolnili pričakovanja ali ohranili določeno podobo o sebi. Včasih si ustvarimo ideal, kakšni bi morali biti, potem trpimo, ko ga ne dosežemo. Naša naloga je, da se naučimo ločevati med resničnim uspehom in potrebo po zunanji potrditvi. Težava nastane, ko svojo vrednost merimo izključno po položaju, karieri, nazivih ali odzivih drugih ljudi. Če se počutimo vredne samo takrat, ko nas nekdo pohvali, postanemo zelo odvisni od okolja.

Delo težko doživljamo samo kot način služenja denarja. Potrebujemo čustveno povezavo s tem, kar počnemo. Če v poklicu ne vidimo smisla ali nimamo občutka, da smo koristni, se lahko hitro pojavi nezadovoljstvo. Pogosto nas privlačijo poklici, pri katerih smo v stiku z ljudmi, skrbimo za druge, delamo z javnostjo ali ustvarjamo občutek varnosti. Dobro se lahko znajdemo na področju odnosov z javnostmi, svetovanja, izobraževanja, gostinstva, nepremičnin, sociale, zdravstva ali drugih dejavnosti, kjer so pomembni občutek za ljudi, intuicija in sposobnost razumevanja njihovih potreb. Ker je Luna povezana z ženskami, imamo lahko delu v okolju, kjer prevladujejo ženske. Ni nenavadno, da večkrat zamenjamo delovno mesto, smer ali poklic, preden najdemo okolje, v katerem se resnično počutimo dobro. Naše karierne odločitve so lahko odvisne od trenutnega počutja.

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