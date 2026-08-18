Luna v 10. hiši: Delo težko doživljamo samo kot način služenja denarja

Galerija
Z Luno v 10. hiši se naše čustveno življenje prepleta z ambicijami, kariero, ugledom in načinom, kako nas vidi okolica. Luna po svoji naravi govori o zasebnosti, domu, družini, občutku varnosti in naših najglobljih potrebah, medtem ko je 10. hiša povezana predvsem z javnostjo, dosežki in položajem v družbi. Pri nas se zato zasebno in javno pogosto srečata.
Luna v rojstni karti predstavlja naš čustveni svet. Pove nam, kaj potrebujemo, da se počutimo varne, sprejete in ljubljene. Kaže tudi naše instinktivne odzive, navade, intuicijo in vzorce, ki smo jih razvili v otroštvu. Z njo povezujemo odnos do matere oz. osebe, ki je v našem življenju prevzela negovalno vlogo. Zato položaj Lune veliko pove o tem, kje iščemo občutek doma. Ko je Luna postavljena v 10. hišo, občutek doma pogosto iščemo skozi uspeh, priznanje in družbeni položaj. Želimo vedeti, da je naše delo opaženo in ima, kar počnemo, določeno težo. Pohvala, priznanje ali občutek, da smo nekaj dosegli, na nas ne vplivajo samo racionalno, temveč čustveno. Če dobimo potrditev okolice, zacvetimo. Če imamo občutek, da našega truda nihče ne vidi ali ceni, nas to lahko prizadene.
Delo težko doživljamo samo kot način služenja denarja. Potrebujemo čustveno povezavo s tem, kar počnemo. Če v poklicu ne vidimo smisla ali nimamo občutka, da smo koristni, se lahko hitro pojavi nezadovoljstvo. Pogosto nas privlačijo poklici, pri katerih smo v stiku z ljudmi, skrbimo za druge, delamo z javnostjo ali ustvarjamo občutek varnosti. Dobro se lahko znajdemo na področju odnosov z javnostmi, svetovanja, izobraževanja, gostinstva, nepremičnin, sociale, zdravstva ali drugih dejavnosti, kjer so pomembni občutek za ljudi, intuicija in sposobnost razumevanja njihovih potreb. Ker je Luna povezana z ženskami, imamo lahko delu v okolju, kjer prevladujejo ženske. Ni nenavadno, da večkrat zamenjamo delovno mesto, smer ali poklic, preden najdemo okolje, v katerem se resnično počutimo dobro. Naše karierne odločitve so lahko odvisne od trenutnega počutja.