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Luna v 11. hiši potrebuje prijatelje in ima močno potrebo po povezovanju z drugimi

Skupine in skupni cilji nam lahko pomenijo veliko več kot le druženje.
Ko najdemo skupnost, v kateri se počutimo sprejete, dobimo občutek varnosti, ki ga naša Luna potrebuje. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images
Ko najdemo skupnost, v kateri se počutimo sprejete, dobimo občutek varnosti, ki ga naša Luna potrebuje. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images
M. B. Z.
 25. 8. 2026 | 06:47
3:44
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Občutek, da nekam spadamo, je ena naših najpomembnejših čustvenih potreb. Ko smo predolgo sami ali smo izključeni, nas to prizadene. Potrebujemo ljudi, s katerimi lahko delimo ideje, načrte in želje, saj nas povezanost z drugimi polni z energijo. Luna predstavlja naš čustveni svet, instinkte, intuicijo, spomine in tisto, zaradi česar se počutimo varne. Hiša, v kateri jo imamo, pokaže, na katerem področju iščemo občutek varnosti, domačnosti, sprejetosti. Če je v 11. hiši, ga iščemo med prijatelji in ljudmi, s katerimi delimo podobne poglede.

Enajsta hiša je povezana s prijatelji, skupinami, organizacijami, željami in načrti za prihodnost. Če imamo v njej Luno, bomo svoj krog ljudi jemali zelo resno. Pogosto nas privlačijo skupine, s katerimi imamo skupne interese, vrednote ali cilje. Ni nujno, da z vsakim spletamo globoke vezi. Pomembno nam je, da čutimo, da smo med ljudmi, ki nas razumejo in sprejemajo. Pri ljudeh nas lahko manj zanimajo njihove razlike, bolj to, ali imamo podoben pogled na svet. Pogosto znamo povezovati ljudi, ki se sicer morda ne bi srečali. Dobro se znajdemo v vlogi organizatorja, pobudnika ali tistega, ki skrbi, da skupina ostane povezana. Mreženje je za nas naravno in nova poznanstva pogosto sklepamo brez napora.

Enajsta hiša je povezana s prijatelji, skupinami, organizacijami, željami in načrti za prihodnost. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images
Enajsta hiša je povezana s prijatelji, skupinami, organizacijami, željami in načrti za prihodnost. FOTO: Sarayut Thaneerat/Getty Images

Lahko smo tudi dovzetni za vpliv prijateljev. Njihovo mnenje nam veliko pomeni. Če smo obdani z ljudmi, ki nas spodbujajo, nam takšno okolje lahko koristi. Če se znajdemo v skupini, v kateri vladajo negativnost, zavist ali pritisk, lahko to vpliva na naše počutje. Zato je pomembno, komu dovolimo blizu in ob kom se počutimo varne, da smo lahko takšni, kot smo. Luna je v astrologiji povezana tudi s spremembami, zato lahko večkrat zamenjamo svoj družbeni krog. Nekateri prijatelji pridejo hitro in hitro odidejo. V različnih življenjskih obdobjih nas lahko pritegnejo različni ljudje in skupine. To ne pomeni, da smo nezanesljivi. Prej kaže, da se spreminjajo naše čustvene potrebe. Ko rastemo in se razvijamo, nam določeno okolje ne daje več tistega, kar potrebujemo. Takrat začnemo iskati ljudi, med katerimi se počutimo bolj domače.

Luna v 11. hiši naj bi prebujala močan občutek za skupnost in družbena vprašanja. Lahko nas zanimajo dobrodelnost, prostovoljstvo, pomoč starejšim, skrb za okolje ali trajnostni način življenja. Včasih nam veliko pomeni, da podpremo človeka v stiski ali prispevamo k projektu, v katerega verjamemo. Ko pomagamo drugim, občutimo, da s tem nekaj dobrega naredimo tudi zase. Zato se lahko dobro počutimo v društvih, prostovoljskih organizacijah ali skupinah s skupnim namenom. Astrologija 11. hišo povezuje z željami in prihodnjimi načrti. Pri tem položaju pri uspehu pomagajo povezave z drugimi. Prijatelji in znanci nam lahko odprejo vrata, nas povežejo s pravo osebo ali nas podpirajo. Sami zmoremo veliko, a zaživimo, ko imamo ob sebi ljudi, s katerimi lahko delimo ideje, želje in sanje. Ko najdemo skupnost, v kateri se počutimo sprejete, dobimo občutek varnosti, ki ga naša Luna potrebuje.

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