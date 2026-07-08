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Luna v četrti hiši: ko so dom, družina in korenine naše največje zatočišče

Hitro zaznamo razpoloženje drugih in že slutimo, kaj od nas pričakujejo.
Naši odnosi imajo močno čustveno podlago, zato odločitev ne sprejemamo le z razumom. FOTO: Urbazon/Getty Images
Naši odnosi imajo močno čustveno podlago, zato odločitev ne sprejemamo le z razumom. FOTO: Urbazon/Getty Images
M. B. Z.
 8. 7. 2026 | 07:14
3:33
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Luna razkriva naše najgloblje občutke, čustvene potrebe, spomine in način, kako iščemo varnost. Kadar jo imamo v rojstni karti v 4. hiši, dom, družina in občutek pripadnosti postanejo osrednji stebri našega notranjega sveta. Ta položaj je poseben, ker je Luna v hiši, ki ji je naravno blizu. Četrta hiša je povezana z znamenjem raka, ki mu vlada prav Luna. Zato se tukaj počuti domače, varno in lahko izrazi svojo najnežnejšo plat. Če Sonce predstavlja našo zavestno osebnost, Luna govori o tistem delu nas, ki deluje nagonsko. Predstavlja čustva, intuicijo, spomine, občutek pripadnosti in potrebo po negi. Razkriva, kako se odzivamo na svet, kaj potrebujemo, da se počutimo varne, kako doživljamo bližino.

Četrta hiša govori o naših koreninah, družini, otroštvu in domu. Predstavlja prostor, kamor se umaknemo pred zunanjim svetom in kjer lahko odložimo vse maske. Povezana je z zasebnim življenjem, družinskimi odnosi, predniki, tradicijo in vrednotami, ki smo jih podedovali. Luna v 4. hiši okrepi vse lastnosti, ki jih povezujemo z njo. Pogosto smo čustveni, intuitivni, nežni in skrbni, a tega ne pokažemo vsakomur. Ranljivo stran razkrivamo le ljudem, ki jim zaupamo. Največ varnosti in topline najdemo doma. Družina nam predstavlja oporo, zato veliko čustvene energije vlagamo v ustvarjanje prijetnega in varnega okolja. Dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak osebni pristan, kamor se vračamo po moč.

Luna v 4. hiši okrepi intuicijo. FOTO: Colin Anderson Productions/Getty Images
Luna v 4. hiši okrepi intuicijo. FOTO: Colin Anderson Productions/Getty Images

Ta položaj kaže tudi močno povezanost z materjo oziroma osebo, ki je v otroštvu igrala vlogo negovalca. Korenine nam veliko pomenijo, spoštujemo družinske tradicije in pogosto čutimo močno vez s krajem, od koder prihajamo. Vsak astrološki položaj ima tudi senčno stran. Pri Luni v 4. hiši je to pretirana navezanost na preteklost, družino ali stare vzorce vedenja. Pogosto težko spuščamo ljudi in situacije. Naši odnosi imajo močno čustveno podlago, zato odločitev ne sprejemamo le z razumom. Včasih se tako oklepamo znanega, da teže stopimo iz cone udobja.

Ljudje s tem položajem pogosto teže zapustimo družinsko gnezdo. Ne gre nujno le za fizično selitev od staršev, temveč tudi za čustveno osamosvajanje. Navade iz otroštva nam dajejo občutek varnosti, zato jih nezavedno ohranjamo v odraslosti. Luna v 4. hiši okrepi intuicijo. Hitro zaznamo razpoloženje drugih in pogosto že vnaprej slutimo, kaj od nas pričakujejo. Skrb za bližnje nam je naravna, zato nas okolica pogosto dojema kot zaščitniške in sočutne. Ker Luna vlada tudi spominom, smo tesno povezani s preteklostjo. Radi obujamo stare zgodbe, hranimo družinske predmete ali raziskujemo prednike. Hkrati Luna prinaša spremenljivost, zato nam lahko razpoloženje niha bolj kot drugim. Za ljudi z Luno v 4. hiši je dom več kot le streha nad glavo. Je kraj, kjer najdemo sebe, svoje korenine in občutek, da nekam pripadamo.

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