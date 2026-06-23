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Luna v drugi hiši. Kaj to pomeni?

Čustveni svet se takrat močno poveže z materialnim. Iščemo občutek, da smo vredni, tudi ko nimamo vsega pod nadzorom.
Druga hiša v astrologiji govori o vrednotah, denarju, imetju, talentih in občutku lastne vrednosti. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Druga hiša v astrologiji govori o vrednotah, denarju, imetju, talentih in občutku lastne vrednosti. FOTO: Simpleimages/Getty Images
M. B. Z.
 23. 6. 2026 | 20:03
3:58
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Ko v rojstni karti pogledamo Luno, pogledamo v svoj notranji svet. Tam se skrivajo občutki, potrebe, strahovi, navade in tisto, kar nas pomiri. Če imamo Luno v 2. hiši, varnosti ne iščemo samo v objemu, lepih besedah ali toplih odnosih, ampak tudi v stabilnosti. V tem, da imamo nekaj svojega, oprijemljivega, kar lahko primemo, shranimo, zaščitimo.

Druga hiša v astrologiji govori o vrednotah, denarju, imetju, talentih in občutku lastne vrednosti. Ko se v njej znajde Luna, se čustveni svet močno poveže z materialnim. To ne pomeni nujno, da smo pohlepni ali površinski. Daleč od tega. Pomeni, da nas negotovost hitro vrže iz ravnovesja. Če ne vemo, kako bomo plačali račune, če nimamo občutka, da stojimo na svojih nogah, se v nas lahko prebudi nemir.

Pri tej postavitvi nam veliko pomeni udobje. Radi imamo lep dom, dobro hrano, prijetne vonje, kakovostne stvari in občutek, da je okoli nas mirno, urejeno in lepo. Nekateri se pomirijo s pogovorom, drugi z gibanjem, mi pogosto tako, da si ustvarimo okolje, v katerem se počutimo varne. Lep prostor za nas ni razkošje, ampak potreba.

Ko se v njej znajde Luna, se čustveni svet močno poveže z materialnim. FOTO: Guido Mieth/Getty Images
Ko se v njej znajde Luna, se čustveni svet močno poveže z materialnim. FOTO: Guido Mieth/Getty Images

Luna v 2. hiši lahko prinese dober občutek za posel. Ker Luna predstavlja tudi ženski princip in javnost, so lahko odnosi z ženskami, delo za ljudi ali z občinstvom za nas pomembni. Dobro se lahko znajdemo na področjih, povezanih s hrano, nepremičninami, zemljo, notranjim oblikovanjem, umetnostjo ali vsem, kar ljudem daje občutek udobja in domačnosti.

A Luna je spremenljiva in lahko prinaša spremembe v financah. Pri tej postavitvi so možna obdobja obilja in obdobja, ko denar hitreje odteka. Včasih imamo občutek, da imamo vse pod nadzorom, drugič nas zaskrbi že najmanjši strošek. Zato je pomembno, da se naučimo finančne umirjenosti. Ne le varčevanja, ampak tudi zaupanja. Ena večjih pasti te postavitve je navezanost. Ker se čustveno povežemo s stvarmi, lahko težko spuščamo. Stare predmete hranimo, ker nosijo spomine. Težko se ločimo od stvari, ki nam predstavljajo varnost. Če je Luna v karti slabo postavljena, se lahko pojavi posesivnost. Lahko se oklepamo ljudi, denarja ali predmetov, ker se bojimo izgube.

Težko se ločimo od stvari, ki nam predstavljajo varnost.

Globoko v sebi si želimo vedeti, da bomo zmogli. Da ne bomo odvisni od drugih. Da imamo dovolj. Če smo v otroštvu doživeli pomanjkanje varnosti, topline ali stabilnosti, se lahko potreba okrepi. Takrat si varnost gradimo z delom, zaslužkom, domom in imetjem. To je razumljivo, a svoje vrednosti ne smemo meriti samo s tem, kar imamo.

Luna v 2. hiši nas uči, da se prava varnost začne v nas. Denar je pomemben. Stabilnost in dom tudi. A naš mir ne sme biti popolnoma odvisen od bančnega računa.

Ko to razumemo, lahko ta postavitev postane velik dar. Znamo ustvariti toplino, uživati v življenju, prepoznati vrednost lepote, hrane, narave, umetnosti.

Luna v 2. hiši torej ne govori le o denarju, ampak vprašanju, kaj nam prinaša varnost. Pri nas je odgovor povezan z materialnim svetom, a prava naloga je, da odkrijemo občutek, da smo vredni, tudi ko nimamo vsega pod nadzorom. 

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