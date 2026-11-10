Luna v kozorogu: na zunaj delujemo hladno, zadržano in neomajno

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V astrologiji Luna predstavlja naš čustveni svet, notranje potrebe in način, kako se odzivamo na življenjske preizkušnje. Če jo imamo v kozorogu, čustva doživljamo globoko, a jih neradi razkrivamo. Pogosto želimo ustvariti vtis, da imamo vse pod nadzorom, tudi ko nas razjedajo skrbi. Namesto da bi spregovorili o svojih občutkih, se posvetimo delu, obveznostim in reševanju težav. Prepričani smo, da moramo ostati močni. Zaradi tega se lahko počutimo osamljene, čeprav imamo okoli sebe ljudi, ki bi nam pomagali. Težko nam je priznati, da koga potrebujemo, saj smo vajeni računati predvsem nase. Svoje težave pogosto zmanjšujemo, tuje jemljemo zelo resno.
Ljubezen jemljemo resno, zato se ne spuščamo zlahka v odnose, v katerih ne vidimo prihodnosti. Ko se nekomu predamo, želimo vedeti, da lahko nanj računamo tudi v težkih časih. Toda tudi v ljubezni se lahko ujamemo v past. Ker občutkov ne izražamo zlahka, lahko drugi sklepajo, da smo ravnodušni. Želimo si bližine, a potrebujemo čas, preden komu popolnoma zaupamo. Najbolj ranljivo plat pokažemo tistim, ob katerih se počutimo varne.
Imamo izrazito potrebo po dosežkih in stabilnosti. Pripravljeni smo dolgo vztrajati, trdo delati in se odpovedovati trenutnim užitkom zaradi dolgoročnih ciljev. Težava nastane, ko uspeh postane edino merilo naše vrednosti. Težko si privoščimo počitek, ne da bi nas spremljal občutek krivde. Celo prosti čas si lahko napolnimo z opravili, saj imamo občutek, da moramo biti ves čas koristni. Ob tem spregledamo, da nas nenehna storilnost izčrpava in oddaljuje od stvari, ki nas veselijo. Najpomembnejše sporočilo je, da nam ni treba biti popolni, da bi bili vredni ljubezni. Prav tako nam ni treba vsakega trenutka izkoristiti za doseganje novih ciljev. Tudi ko ničesar ne dokazujemo in nikomur ne pomagamo, smo lahko zadovoljni s seboj.