Luna v peti hiši: ko življenje postane igra, umetnost in ljubezen

Luna v 5. hiši razkriva toplo, ustvarjalno in čustveno odprto naravo. Ko jo imamo v tem delu rojstne karte, potrebujemo veselje, igro, ljubezen in prostor, kjer se lahko izrazimo. To je položaj ljudi z velikim srcem, bujno domišljijo in naravno potrebo po tem, da življenje ne postane preveč dolgočasno.

Peta hiša je povezana z levom, ustvarjalnostjo, otroki, romantiko, zabavo in uživanjem življenja. Luna se tukaj dobro počuti, saj ima rada toplino, bližino in iskreno čustveno izražanje. Luna predstavlja naš notranji svet. Govori o čustvih, intuiciji, spominih, potrebah, razpoloženju in načinu, kako se odzivamo na dogajanje. Povezana je tudi z otroštvom, materjo, vzorci. Kaže, kako smo bili negovani in kako skrbimo za druge. Peta hiša je hiša veselja. V njej najdemo ustvarjalnost, igro, romantiko, hobije, otroke, šport, tveganje. Ker je povezana z levom, prinaša toplino, samozavest, dramatičnost, velikodušnost, a tudi potrebo po pozornosti. Tukaj želimo sijati, ustvarjati in pustiti svoj pečat.

Pri Luni v 5. hiši so hobiji, šport, umetnost in zabava ključni za dobro počutje. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Luna v 5. hiši poveže naše čustvene potrebe z ustvarjalnostjo in igrivostjo. Potrebujemo zabavo, spontanost in občutek, da lahko uživamo v trenutku. Veselje ni razkošje, ampak čustvena nuja. Pogosto smo topli, odprti in naravno očarljivi. Čustva izražamo iskreno, včasih zelo dramatično. Radi smo opaženi, radi nasmejimo druge in čutimo, da življenje utripa okoli nas. Ta položaj kaže tudi na močno romantično naravo. Ljubezen, zaljubljenost in čustvena vznemirjenja nam dajejo občutek živosti. V odnosih iščemo strast, nežnost, igro in občutek, da smo posebni.

Luna v 5. hiši pogosto prinaša umetniški talent ali vsaj močno potrebo po ustvarjalnem izražanju. Imamo bogato domišljijo, radi ustvarjamo in najbolje delujemo, ko čutimo notranji navdih. Strogi urniki in preveč tog način življenja nas lahko dušijo. Potrebujemo občutek svobode, saj takrat najlažje sledimo toku in naredimo največ. Ustvarjanje nam pomaga, da čustva spravimo iz sebe in jim damo obliko.

Domovanje veselja, romantike in notranjega otroka

Peta hiša je tudi hiša otrok, Luna je z otroki v astrologiji tesno povezana. Zato ta položaj pogosto kaže naravno toplino do otrok. Z njimi se zlahka sprostimo, se pošalimo, igramo in jim intuitivno ponudimo varnost. Če se odločimo za starševstvo, lahko ta položaj kaže skrbnega in ljubečega starša. Seveda odnos z otroki dodatno oblikujejo drugi dejavniki v rojstni karti.

Pomemben pa ni le odnos do otrok, temveč tudi do našega notranjega otroka. Ne glede na leta v sebi nosimo potrebo po igri, smehu, ustvarjanju in čudenju svetu.

Pri Luni v 5. hiši so hobiji, šport, umetnost in zabava ključni za dobro počutje. Če si ne dovolimo igre in smeha, lahko čustveno hitro usahnemo. Potrebujemo nekaj, kar nas navduši, premakne in nam vrne občutek živosti. Gibanje nam pomaga, da se prizemljimo, ustvarjalnost nam omogoča, da čustva stečejo. Za ljudi z Luno v 5. hiši življenje ne sme biti le dolžnost. Mora imeti barve, srce in vsaj malo čarobnosti.