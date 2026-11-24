Luna v astrologiji simbolizira naš čustveni svet, notranje potrebe in način, kako se odzivamo na dogajanje okoli sebe. Če imamo Luno v ribah, smo posebno dovzetni za občutke drugih. Hitro zaznamo, kadar je kdo žalosten, zaskrbljen ali potrebuje pomoč. Včasih celo tako močno, da njegove težave začnemo doživljati kot svoje.

Astrologi nas opisujejo kot nežne, sočutne in intuitivne ljudi, ki premoremo izjemno bogato notranje življenje. Toda prav ta občutljivost lahko postane naše največje breme. Če imamo Luno v ribah, svet doživljamo nekoliko drugače kot drugi. Čustev ne potiskamo zlahka na stran, ampak jih pogosto občutimo zelo intenzivno. Veselje nas lahko popolnoma prevzame, žalost se nas dotakne globlje, kot bi si želeli.

Pogosto si želimo, da bi nas drugi razumeli. Ko se to ne zgodi, se lahko počutimo osamljene. Zaradi občutljivosti nas hitro prizadenejo tudi besede in dejanja, ki jim drugi ne pripisujejo posebnega pomena. Pogosto zaznamo energijo drugih, že ko vstopimo v prostor, in jo posrkamo kot spužva. Največkrat se ne znamo zaščititi pred negativno energijo drugih. Za to potrebujemo jasne meje in svoj mir. Hrup, napetosti in neprijetni odnosi nas lahko izčrpajo, zato se moramo občasno umakniti in si vzeti čas zase.

Romantični smo in hrepenimo po sorodni duši. FOTO: Colin Anderson Productions Pty L/Getty Images

Ena najizrazitejših lastnosti Lune v ribah je empatija. Radi pomagamo in pogosto opazimo potrebe drugih, še preden jih ti izrazijo. Toda tu se skriva past. Ker želimo vsem ustreči, lahko svoje potrebe postavimo na zadnje mesto. Drugi nas lahko izkoriščajo. Težko rečemo ne, izogibamo se sporom in vztrajamo v odnosih, ki nas čustveno izčrpavajo. Naučiti se moramo postavljati meje. Pomagati drugim je lepo, vendar ne za ceno lastnega dobrega počutja.

Ljudem z Luno v ribah astrologi pripisujejo močno intuicijo. Včasih imamo občutek, da preprosto vemo, kaj se dogaja, čeprav tega ne znamo pojasniti. Prav tako imamo živahno domišljijo, sanje in izrazit ustvarjalni čut. Privlačijo nas glasba, umetnost, filmi, gledališče in vse, kar nam omogoča, da za trenutek pobegnemo iz vsakdanjega sveta in izrazimo svoj bogati notranji svet. Toda domišljija ima tudi drugo plat. Ko postane resničnost preveč naporna, se lahko zatečemo v sanjarjenje, smo odzemljeni in odlašamo s spopadanjem s težavami. Idealistični smo. Nagnjeni smo k ukvarjanju z duhovnostjo, a imamo težave s praktičnimi vidiki življenja. Redno na primer meditiramo, a pozabljamo plačati položnice.

Površinski odnosi nam niso dovolj. Želimo si bližine, nežnosti in občutka, da nas partner razume. Ker smo pripravljeni veliko dati, od drugih pričakujemo enako. Če naših pričakovanj ne izpolnijo, smo hitro razočarani, čeprav o svojih željah morda sploh nismo odkrito spregovorili. Največji izziv Lune v ribah je najti ravnovesje med občutljivostjo in notranjo trdnostjo. Lahko smo sočutni, ne da bi prevzemali bolečino vseh okoli sebe. Lahko pomagamo drugim, ne da bi pri tem pozabili nase.